Editorial cancela libro sobre Biden por desinterés del público

Otros libros sobre Biden tienen baja demanda en el mercado, sobre todo en comparación con los 'best sellers' sobre su predecesor, Donald Trump, argumentó Simon and Schuster.

La editorial Simon and Schuster, una de las más importantes en EE.UU., rescindió el contrato con el corresponsal de Axios Alex Thompson para un libro sobre el presidente Joe Biden y su gestión por falta de interés en el público hacia la figura del actual mandatario, informa Politico con referencia a dos personas familiarizadas con el asunto.

El propio autor confirmó la noticia en una publicación en X. "Pero sigo escribiéndolo y apuntando a 2025 para contar la historia de la presidencia de Biden", precisó, pidiendo a los editores interesados en su obra a contactarse con él.

La editorial firmó el contrato con Thompson en febrero de 2021 y el libro tenía que publicarse a principios de este año. Se adelantaba que sería "un libro completo sobre la presidencia de Biden" y estaría "lleno de informes nuevos".

No obstante, Simon and Schuster decidió recindir el contrato, argumentando que otros libros sobre Biden tienen baja demanda en el mercado, sobre todo en comparación con los 'best sellers' sobre su predecesor, Donald Trump.