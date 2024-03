López Obrador reitera seis años después su advertencia de "soltar a un tigre"

"Así es la democracia, hay que garantizar la libertad a todos, no reprimir, garantizar el derecho a disentir y tener paciencia", dijo el mandatario.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha vuelto a armar su discurso con la metáfora hecha hace seis años al advertir en la conferencia de prensa matutina de este miércoles que anular el resultado de las elecciones presidenciales "sería como soltar a un tigre, o a muchos tigres".

"Así es la democracia, hay que garantizar la libertad a todos, no reprimir, garantizar el derecho a disentir y tener paciencia, nada más que no se podría anular una elección, porque no hay ningún motivo", dijo el mandatario.

"Pero además, imagínense ustedes —toco madera— solo que la irracionalidad los llevará a una situación extrema que sería equivalente a un golpe de Estado técnico, pero sería como soltar a un tigre o a muchos tigres", continuó.

El el jefe de Estado se mostró seguro de que nadie lo va a intentar, ya que "el pueblo es mucha pieza, y como decía el presidente [Benito] Juárez, con el pueblo todo, sin el pueblo nada".

La última vez que López Obrador empleó la metáfora del tigre suelto en el contexto de las elecciones fue en marzo de 2018, cuando lanzó una advertencia similar siendo candidato presidencial durante su intervención en la 81.ª Convención Bancaria.

"Si se atreven a hacer un fraude electoral, yo me voy también a Palenque y a ver quién va a amarrar al tigre. El que suelte el tigre, que lo amarre, ya no voy a estar yo deteniendo a la gente luego de un fraude electoral, así de claro", expresó en aquel entonces.