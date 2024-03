"Los filipinos no ceden": Manila promete contramedidas a "ataques" chinos

Filipinas implementará medidas contra las acciones "agresivas y peligrosas" de China, avisó el jueves el presidente filipino Ferdinand Marcos Jr.

"Durante las próximas semanas, las agencias e instrumentos gubernamentales nacionales pertinentes implementarán un paquete de respuesta y contramedidas que sea proporcionado, deliberado y razonable frente a los ataques abiertos, incesantes, ilegales, coercitivos, agresivos y peligrosos de agentes de la Guardia Costera de China y de la Milicia Marítima de China", dijo el mandatario.

"No buscamos ningún conflicto con ninguna nación, más aún con las naciones que pretenden y afirman ser nuestras amigas, pero no nos dejaremos intimidar por el silencio, la sumisión o la subordinación. Los filipinos no ceden", agregó.

Además, el mandatario aseguró que está en "constante comunicación con representantes de [países] aliados, socios y amigos relevantes en la comunidad internacional". "Nos han ofrecido ayuda en lo que Filipinas necesita para proteger y asegurar nuestra soberanía, derechos soberanos y jurisdicción, garantizando al mismo tiempo la paz y la estabilidad en el Indo-Pacífico", señaló.

El sábado pasado, dos barcos de la Guardia Costera de China dispararon cañones de agua contra el barco de suministro filipino Unaizah May 4 dañándolo gravemente. Es la segunda vez este mes que embarcaciones de ambos países se enfrentan en las cercanías de un disputado banco de arena en el mar de la China Meridional.