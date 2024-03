Demandan a Mexicana de Aviación por una suma millonaria en EE.UU.

El demandante sostiene que la parte mexicana no le pagó por arrendar dos aviones y "puso en peligro la inversión de 800 millones de dólares de las partes".

La empresa estadounidense SAT Aero Holdings demandó a la aerolínea estatal Mexicana de Aviación por supuestamente incumplir con el pago del arrendamiento de los primeros dos de un lote de diez aviones, informa Bloomberg, con referencia al texto de la demanda presentada este miércoles ante un tribunal federal de Nueva York.

De acuerdo con el medio, el demandante busca obtener de la parte mexicana una compensación por daños y perjuicios por un monto de 838,5 millones de dólares, más otros 2,4 millones en costos.

La Secretaría de la Defensa Nacional de México (Sedena) contrató a la compañía estadounidense para que se ocupara de arrendar las aeronaves, contratar seguros y reclutar y entrenar al personal. Según la demanda, SAT Aero Holdings tenía entendido que arrendaría aviones para la aerolínea estatal mexicana, tras lo cual esta pagaría los gastos.

No obstante, de acuerdo con la versión de SAT Aero Holdings, Mexicana de Aviación no le pagó más de 5,5 millones de dólares en depósitos para arrendar los dos primeros aviones. "Esta falta de financiación puso en peligro la inversión de 800 millones de dólares de las partes desde el principio", afirma SAT en su demanda.

A pesar de ello, SAT sostiene que siguió negociando arrendamientos "para mantener la importante relación comercial a largo plazo" con la aerolínea mexicana.

Tras meses de negociaciones con posibles bancos y arrendadores, Mexicana de Aviación no firmó nada con estas instituciones, denuncia SAT. De acuerdo con la parte demandante, la Sedena no trató de resolver las diferencias con el contratista estadounidense y, en cambio, "ha tratado de imponer sanciones financieras a SAT y responsabilizarle por no entregarle ninguno de los aviones".