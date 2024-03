Escuelas de Canadá demandan a las redes sociales: "cambiaron la forma de pensar de los alumnos"

Cuatro importantes consejos escolares de Canadá han presentado esta semana demandas contra algunas de las mayores empresas de redes sociales, como Instagram*, Snapchat y TikTok, a las que acusan de perturbar el aprendizaje de los alumnos, recogen medios locales.

Los tres consejos de Toronto y otro en Ottawa presentaron demandas independientes ante el Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Ontario en las que reclaman 4.500 millones de dólares canadienses (alrededor de 3.300 millones de dólares) a las empresas Meta, Snap y ByteDance, responsables de las aplicaciones.

La coalición de consejos, bautizada Schools for Social Media Change, insta a las empresas a rediseñar sus plataformas para que sean menos adictivas.

En particular las acusa de haber "diseñado y comercializado de manera negligente productos adictivos" que "han modificado de manera negativa la forma en que los alumnos piensan, actúan, se comportan y aprenden", además de "alterar el funcionamiento de las escuelas". En este sentido, enumeran algunos de sus efectos nocivos, como "retraimiento social, aumento del ciberacoso y de los comportamientos agresivos".

Asimismo, mencionan problemas significativos de atención y concentración de los estudiantes. "Los alumnos sufren una crisis de atención, aprendizaje y salud mental debido al uso prolífico y compulsivo de las redes sociales", declaró el Consejo Escolar del distrito de Ottawa-Carleton.

Un portavoz de TikTok afirmó que la aplicación cuenta con controles parentales y un límite automático de 60 minutos para los usuarios menores de 18 años. Por su parte, un representante de Snapchat aseguró que la aplicación está diseñada intencionalmente para ser diferente a las redes sociales tradicionales, pues se abre directamente a la cámara y no a una bandeja de contenido, no contando, además, con comentarios o 'me gusta' públicos.

*Perteneciente a Meta, calificada en Rusia como organización extremista y cuyas redes sociales están prohibidas en su territorio.