Jefe del Estado Mayor Conjunto de EE.UU.: "Israel no ha recibido todas las armas que ha pedido"

Charles Q. Brown Jr., el jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, afirmó este jueves durante un evento que Israel no había recibido todas las armas que ha pedido, ya que el país no tiene la capacidad ni la disposición para proporcionarlas, recoge Reuters.

"Aunque les hemos estado apoyando con capacidad, no han recibido todo lo que han pedido", aseguró Brown, explicando que parte de ello "se debe a que han pedido cosas que, o bien no tenemos la capacidad de proporcionarlas, o bien no estamos dispuestos a hacerlo ahora mismo".

"Es un diálogo constante", concluyó Brown. Horas más tarde, un portavoz del general aseguró que los comentarios se referían solamente a "una práctica estándar" de evaluar la capacidad estadounidense antes de proporcionar ayuda militar.