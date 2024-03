Canciller argentina sobre la crisis con Colombia: "No se han roto relaciones"

"No tenemos que confundir el país y la figura del presidente", enfatiza la ministra Diana Mondino.

La ministra de Relaciones Exteriores de Argentina, Diana Mondino, intentó este jueves rebajar la tensión en medio de la polémica suscitada por el choque de declaraciones entre el presidente argentino, Javier Milei, y su par colombiano, Gustavo Petro, y afirmó que "no se han roto relaciones" entre ambas naciones.

En declaraciones al canal Todo Noticias, la canciller subrayó que "la relación entre países es a larguísimo plazo, muy superior a la que puedan tener los presidentes". "No tenemos que confundir el país […] y la figura del presidente", señaló, agregando que, "independientemente de lo que el presidente de allá no le guste mucho lo que otro presidente opina […], no es un tema que vaya a afectar las relaciones a largo plazo".

Al mismo tiempo, defendió que el mandatario argentino, cuando se refirió a Petro como "asesino terrorista", habló "con datos". "[Milei] dijo que [el presidente colombiano] fue terrorista y, efectivamente, fue terrorista. Son datos dichos por el propio presidente Petro", apuntó Mondino.

Consultada sobre la orden de expulsión de diplomáticos argentinos de la Embajada en Bogotá, afirmó que "todavía no hemos recibido esa información". "El miércoles estuvimos sin internet todo el día en la Cancillería y no hemos recibido una comunicación oficial. Oficialmente, puedo decir que eso todavía no ocurrió", agregó.

La diplomática también se refirió a la respuesta del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, a través de su cuenta de X, a los insultos de Milei, que lo llamó "ignorante". "Acá no tenemos un tema de Estado, es un tema de personas", indicó Mondino, argumentando que "las cuentas de Twitter [X] son personales", y confió en que esta disputa tampoco "pueda afectar la relación entre ambos países".