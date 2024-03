El narcotráfico financió la campaña por el 'No' en la consulta popular de Lasso

"El 16 de mayo de 2023 lo dije en la Asamblea Nacional de Ecuador: no quisiera creer en coincidencias. No fueron coincidencias", reaccionó el exmandatario.

Hélive Angulo, alias 'Estimado', quien formaba parte del grupo de abogados del fallecido narcotraficante ecuatoriano Leandro Norero, ha testificado este jueves que Norero "llevó a cabo el financiamiento" para promover la campaña por el 'No' en la consulta popular del expresidente Guillermo Lasso ante el miedo a ser extraditado de Ecuador.

"Una de las personas que llevaba adelante el tema de la consulta era el señor Ronny A., y el señor Norero trató y llevó a cabo el financiamiento", contó Angulo, quien reveló que el narcotraficante regaló a instancias del exasambleísta Ronny Aleaga un Toyota Land Cruiser Prado "a la [fiscal general] Dra. Diana Salazar con el objetivo de que la Institución, la Fiscalía, bajara la temperatura del caso contra el señor Norero".

Sin embargo, al no ver desenlace alguno a su favor, Norero inició un seguimiento de Aleaga y descubrió que el auto "estaba siendo utilizado de forma personal y que lo cargaba en los recorridos de la campaña por el Sí y el No" y que "nunca existió ningún nexo con la Fiscalía ni la Institución". "El señor Norero me supo indicar que ya no iba a confiar más en los políticos", recordó Angulo.

El expresidente Guillermo Lasso reaccionó al testimonio declarando que ahora "se demuestra que la supuesta estabilidad está vestida de corrupción e impunidad". "El 16 de mayo de 2023 lo dije en la Asamblea Nacional de Ecuador: no quisiera creer en coincidencias. No fueron coincidencias", escribió en X.

"Nos enfrentamos a una campaña financiada por el narcotráfico, a una 'oposición' dirigida por las mafias, a jueces comprados por delincuentes operadores de partidos políticos, a ciertos medios digitales y a una red transnacional del crimen", denunció.