El Ejército británico levanta la prohibición centenaria sobre las barbas

El Ejército británico ha levantado una prohibición centenaria sobre el vello facial, permitiendo que sus soldados se dejen crecer la barba, informó The Telegraph el jueves.

Según el diario, esta medida fue aprobada por el rey Carlos III, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, y entra en vigor este viernes.

Sin embargo, el periódico señala que las nuevas directrices indican que las barbas deben mantenerse "cuidadas". Se cree que, originalmente, se estableció la prohibición de la barba para asegurar la uniformidad entre los miembros del servicio. No obstante, en las realidades de hoy, muchos cuestionan la idoneidad de esta norma.

El secretario de Defensa del Reino Unido, Grant Shapps, habló recientemente sobre la crisis de reclutamiento del Ejército y dijo que la prohibición de la barba es "ridícula". Mientras que la Real Fuerza Aérea y la Marina Real ya permitían llevar el vello facial, meses atrás se empezó a estudiar la posibilidad de introducir esta medida en el Ejército para atraer a más reclutas.

Sin embargo, altas fuentes de Defensa dijeron a The Telegraph que habría "dinosaurios" que no estarían de acuerdo con la decisión. Algunos estudios sostienen que la barba impide llevar eficazmente una máscara antigás y protegerse de sustancias tóxicas. "Alguien dirá que las máscaras antigás no sirven, pero si hay una amenaza química, la gente se afeitará", añadieron funcionarios que hablaron con el periódico.