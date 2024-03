¿Alarmismo o calma?: máximo jefe militar de Ucrania y Zelenski difieren en sus estimaciones

Mientras Alexánder Syrski sostiene que el personal militar es suficiente, el presidente del país advierte que las tropas de Kiev no están preparadas para una eventual ofensiva rusa.

"La situación en el frente es realmente difícil", pero "controlable", afirmó este viernes el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Alexánder Syrski, a la agencia local Ukrinform.

Syrski prometió más acciones ofensivas de Kiev. "Nuestro objetivo es evitar la pérdida de nuestro territorio, agotar al máximo al enemigo, infligirle las mayores pérdidas posibles y formar y preparar reservas para operaciones ofensivas", declaró.

Asimismo, el máximo general ucraniano indicó que, "tras una revisión de los recursos internos", el Ejército había reducido significativamente su petición anterior de movilización de 500.000 hombres, ya que el país "espera disponer de personal suficiente".

"No se trata solo de personas movilizadas, sino también de voluntarios", detalló. Syrski agregó que también se está "revisando el número de ciertas unidades que no participan en operaciones de combate". "Hay que tener en cuenta que las personas no son robots. Están agotadas física y psicológicamente", destacó.

"Necesitamos ayuda ya"

Las declaraciones del comandante en jefe parecen contrastar con las ofrecidas por el presidente del país, Vladímir Zelenski, en una entrevista concedida el jueves a la cadena CBS.

El mandatario afirmó que las tropas de Kiev no están preparadas para defenderse de otra gran ofensiva rusa prevista para los próximos meses. "Necesitamos ayuda ya", expresó.

El presidente ucraniano también advirtió de que "la guerra podría llegar muy rápidamente también a Estados Unidos" y las fuerzas del país norteamericano tendrían que participar en los combates.

"Dicen: 'Si pasa algo, nosotros les protegeremos'. ¿Qué es 'nosotros'? Por lo que tengo entendido, es la OTAN. La OTAN son los soldados de EE.UU. y, por lo tanto, no se puede decir 'no tenemos una guerra'; vendrá muy rápidamente", sostuvo.