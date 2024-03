Un alto cargo de la OTAN asegura que no hay "una amenaza directa" de Rusia

El almirante Rob Bauer, jefe del Comité Militar de la OTAN, aseguró este viernes en declaraciones a la prensa durante su visita a Riga, Letonia, que no hay indicios de que Rusia esté preparando un ataque contra la Alianza Atlántica.

"No hay indicios de que Rusia esté planeando atacar a ningún Estado miembro de la OTAN. No creo que haya una amenaza directa", afirmó Bauer, citado por The Baltic Times.

Sin embargo, el alto funcionario considera que "el problema es que las ambiciones de Rusia van más allá de Ucrania". "Lo sabemos, así que la Alianza en su conjunto tiene que estar más preparada", agregó.

Entre otras cosas, Bauer señaló que el Artículo 5 del Tratado de la OTAN, según el cual un ataque contra uno de los miembros del bloque se considera un ataque contra toda la Alianza, puede ser utilizado "no solo en caso de ataque directo". "Me gustaría señalar que la actividad cibernética procedente de otro país también es suficiente para activar el Artículo 5", subrayó.

Recientemente, el presidente ruso, Vladímir Putin, calificó de "completa tontería" los señalamientos acerca de que Moscú podría atacar a un miembro de la OTAN. "El presidente de cualquier gran país, de un país de la OTAN [...] no puede no comprender que Rusia no tiene ninguna razón, ningún interés, ni geopolítico, ni económico, ni político, ni militar, para luchar con los países de la OTAN. No tenemos reclamaciones territoriales entre nosotros y no tenemos ningún deseo de estropear las relaciones con ellos", explicó.