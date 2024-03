Moscú aconseja que compren un mapa y un libro de historia para la canciller alemana

La portavoz de la Cancillería de Rusia, María Zajárova, ha recomendado que compren un mapa y un libro de historia para la ministra de Asuntos Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock. De esta forma respondió la vocera a las declaraciones de la jefa de la diplomacia alemana, quien había dicho que el supuesto "objetivo de Putin era y es destruir la existencia de Ucrania como país independiente y libre, y arrastrar a la OTAN a una guerra".

"Me gustaría preguntarle a Berbok: ¿no es consciente de que no eran las bases rusas las que rodeaban a los países de la OTAN, sino que la OTAN se estaba expandiendo hacia el este a lo largo del perímetro ruso? Cómprenle a Annalena un mapa, un libro de historia y un chicle para que no diga semejantes tonterías", instó Zajárova, citada por la agencia RIA Novosti.

En los últimos tiempos se han multiplicado las declaraciones en Occidente sobre un posible enfrentamiento entre Rusia y la Alianza Atlántica. Sin embargo, el almirante Rob Bauer, jefe del Comité Militar de la OTAN, aseguró este viernes que no hay indicios de que Rusia esté preparando un ataque contra el bloque.

Desde Moscú han declarado en reiteradas ocasiones que no están interesados en atacar países de la OTAN. "El presidente de cualquier gran país, de un país de la OTAN [...] no puede no comprender que Rusia no tiene ninguna razón, ningún interés, ni geopolítico, ni económico, ni político, ni militar, para luchar con los países de la OTAN. No tenemos reclamaciones territoriales entre nosotros y no tenemos ningún deseo de estropear las relaciones con ellos", explicó el presidente de Rusia, Vladímir Putin.