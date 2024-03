Boluarte tras los allanamientos por el caso de los Rolex: "Se ataca la democracia"

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, dio este sábado un mensaje a la nación tras los allanamientos de su casa y del Palacio de Gobierno, ubicados en Lima, llevados a cabo en el marco del caso Rolex.



La mandataria denunció que el allanamiento de su vivienda es una medida "arbitraria, desproporcional y abusiva", dado que, de su parte, "nunca ha existido rehusamiento, ni rebeldía" frente a la investigación en curso. "Muy por el contrario, me he personado a esta instancia, nombrando a mis abogados y poniéndome a la disposición", señaló.

Boluarte denunció los ataques "sistemáticos" que enfrenta y dijo que con ellos "se ataca la democracia, el estado de Gobierno", lo que causa "inestabilidad política, social y económica" en el país.

Sobre el uso de relojes de lujo de marca Rolex, cuestionó el enfoque de los medios de comunicación y dijo confiar en que no se trate de "un tema sexista o de discriminación". "¿Desde cuándo un sector de la prensa se preocupa en lo que usa o no usa una presidenta o presidente?", se preguntó, adelantando que no hará ninguna declaración sobre la cuestión por recomendación de su abogado y hasta que "pueda asistir a la Fiscalía y aclarar los hechos".

Entre otros "ataques" en su contra, mencionó la información mediática, "falsa" según ella, sobre la investigación por fondos de campaña del partido Perú Libre; la presencia del vehículo oficial de la mandataria cerca del refugio del prófugo secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, y la pérdida del cuaderno que recopila detalles de las personas que ingresan al domicilio de Boluarte.

"Perú está cansado de decirle al mundo que los presidentes y los congresistas no terminan su periodo de cinco años", manifestó, agregando que los que "salen perdiendo frente a esta inestabilidad provocada con falsos testimonios" son "todos los peruanos".

Este viernes, el Ministerio Público de Perú y la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad allanaron la vivienda de la jefa de Estado y la Casa de Pizarro, proceso que duró más de cuatro horas. Los organismos implicados todavía no han ofrecido declaraciones al respecto.

Desde la Presidencia peruana afirmaron que el "personal del Palacio de Gobierno brindó todas las facilidades para la diligencia solicitada por la Fiscalía de la Nación, la misma que se desarrolló con normalidad y sin ninguna incidencia". Por su parte, el abogado de la mandataria, Joseph Campos, calificó las acciones de la Fiscalía de "absolutamente inconstitucional".

Las operaciones policiales están relacionadas con una resolución judicial sobre presunto enriquecimiento ilícito y la omisión de declarar en documentos oficiales el uso de relojes de lujo de marca Rolex por parte de Boluarte.

A mediados de marzo, la presidenta aseguró que todo lo que tiene es fruto de sus años de trabajo. Asimismo, la semana pasada señaló que "no le teme" a la posible moción de vacancia que presentarán en su contra en el Congreso de la República por el mencionado escándalo.

Más información, en breve.

