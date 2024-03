Alcaldesa de París: Los atletas rusos y bielorrusos "no son bienvenidos" en los JJ.OO. de 2024

La alcaldesa de París, Anne Hidalgo, ha sugerido que los deportistas de Rusia y Bielorrusia no participen en los Juegos Olímpicos de este verano en la capital francesa, a pesar de que los atletas de ambos países están oficialmente autorizados a competir como neutrales.

"Quiero decir a los atletas rusos y bielorrusos que no son bienvenidos en París", afirmó Hidalgo, citada por medios locales.

Al respecto, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zajárova, advirtió que los productos franceses podrían ser rechazados en el mercado ruso. "¿Cree que podríamos recoger algunos productos franceses que ahora están ampliamente representados en Rusia y declarar que 'no serán bienvenidos'? Hasta ahora, los productos franceses no han sido etiquetados con pegatinas de 'no somos bienvenidos en Moscú', pero sé que nuestros activistas no se detendrán si toman tal decisión", escribió en su cuenta de Telegram.

Según la vocera, si Hidalgo continúa con tales declaraciones, "los empresarios franceses asaltarán el Ayuntamiento de París, siguiendo a los agricultores". "Tenemos una gran gama de productos que pueden sustituir a una serie de productos franceses", agregó.

Poco después, Zajárova recordó a Francia que este domingo es el 210.º aniversario de la toma de París por el Ejército ruso ocurrida tras la invasión de Napoleón Bonaparte a Rusia. "¡Feliz fiesta a la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, y a todo el conjunto rusófobo de las actuales autoridades francesas! En su momento, sus predecesores no apreciaron el pacifismo de Rusia y pagaron un precio terrible", subrayó.