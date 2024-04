Hijo de Netanyahu, abucheado en Miami por evitar ir a la guerra en su país

Yair Netanyahu ha sido abucheado por manifestantes israelíes por llevar una vida lujosa en Miami y no regresar a su país, que se encuentra en medio de una guerra con el movimiento palestino Hamás, recoge The Times of Israel.

El hijo del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, partió al extranjero tras las masivas protestas que sacudieron al país hebreo el 26 de marzo de 2023 por la decisión de su padre, posteriormente revocada, de cesar al ministro de Defensa, Yoav Gallant, que se opuso a la reforma judicial. Existe la opinión de que Netanyahu optó por destituir a Gallant bajo la influencia de su hijo.

Además de residir fuera del territorio nacional, Yair goza de un equipo de seguridad al que no parece tener derecho. Se reporta que el hijo de Netanyahu vive en un lujoso complejo de apartamentos y dispone de un chófer, así como de dos guardaespaldas de élite cuyo coste le supone al Estado unos 200.000 séqueles (55.000 dólares) al mes. Según un informe, hasta la fecha, los gastos en seguridad de Yair han ascendido a un total de 2,5 millones de séqueles (680.000 dólares).

Sin embargo, no está claro por qué el hijo del primer ministro israelí está protegido por la Unidad 730 del Shin Bet, que únicamente se dedica a preservar la seguridad de siete altos funcionarios públicos de Israel: del presidente, del primer ministro, del ministro de Defensa, del ministro de Asuntos Exteriores, del presidente de la Knéset, del líder de la oposición y del presidente del Tribunal Supremo.

Mientras tanto, otras personas que también tienen derecho a protección disponen de un equipo de seguridad perteneciente a la unidad Magen de la Oficina del Primer Ministro, de rango inferior. Se señala que tampoco tiene precedentes que un hijo mayor de edad de un primer ministro que vive en el extranjero goce de un servicio de seguridad del Shin Bet las 24 horas del día.