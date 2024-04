"No nos están cuidando": Mirtha Legrand carga contra Milei por la crisis del dengue

El aumento desmesurado de los casos de dengue en Argentina ya no solo son una problema de salud pública para el Gobierno de Javier Milei, sino que empieza a convertirse en un asunto de opinión que llega a las más altas esferas de la televisión.

El reclamo de la diva de la televisión argentina Mirtha Legrand se hizo viral en redes sociales durante el fin de semana, no solo porque consideró que el Gobierno no se hace cargo del problema, sino que puso sobre la mesa la angustia que se vive en los centros de salud.

"Siento que no nos están cuidando" Mirtha Legrand criticó al Gobierno por la falta de medidas contra el brote de dengue, preguntó "por qué no fumigan" y sostuvo: "No sabemos si vacunarnos o no". pic.twitter.com/lyvj75MVy2 — Corta 🏆 (@somoscorta) March 31, 2024

"Perdón que lo interrumpa, yo pienso que no nos están cuidando. Estamos todos asustados, temerosos. Pero no nos cuidan. No sabemos si vacunarnos, si no debemos hacerlo", interrumpió Legrand al doctor Daniel López Rosetti, uno de sus invitados a su popular programa, mientras este explicaba la idoneidad o no para aplicar un programa de vacunación.

Sin embargo, en las últimas semanas la posición del Gobierno de Milei ha sido la misma: desestimar el brote. Hace varios días, el vocero presidencial, Manuel Adorni, reiteró no se contemplaba un programa de vacunación o una campaña de medios para concientizar a la población sobre cómo combatir el mosquito aedes aegypti, transmisor de la enfermedad.

Mientras el Ejecutivo descarta incluir la vacuna contra el dengue en la cartilla, el invitado de Legrand detalló que el coste de esa dosis ronda los 150.000 pesos argentinos (unos 174 dólares). Al escuchar la cifra, la presentadora reaccionó: "¡Es carísimo. La gente no puede pagar eso!".

En el programa, Legrand también cuestionó las medidas preventivas tomadas por el Gobierno: "¿Por qué no fumigaron?".

Las críticas también han surgido de las propias autoridades locales. El domingo pasado, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, aseveró que la gestión del Gobierno nacional ha sido prácticamente inexistente frente al brote.

"Desde el gobierno nacional no hacen nada", indicó. De hecho, medios locales destacan el silencio del ministerio de Salud, Mario Russo, ya que la voz cantante sobre el tema la ha llevado Adorni, quien de plano descartó la efectividad de la vacuna y consideró que la clave de combate al dengue "está en la prevención".