Congresista de EE.UU. insta a retirar al país de la OTAN

Manifestó su postura en respuesta a que Hawái no está cubierto por el pacto de defensa colectiva de la Alianza.

El congresista republicano Thomas Massie propuso sacar a EE.UU. de la OTAN, reaccionando a la noticia de que el estado de Hawái técnicamente no está cubierto por el pacto de defensa colectiva del bloque militar.

"Hawái no está cubierto por el tratado de la OTAN. Algunos expertos dicen que eso tiene que cambiar. Yo digo que hay que sacar a los otros 49 estados", escribió este martes en su cuenta de X.

Por su parte, el senador republicano Mike Lee respondió al tuit de Massie, preguntando: "Si la OTAN no cubre todo EE.UU., ¿por qué EE.UU. debería cubrir toda la OTAN?".

A finales de la semana pasada, la CNN señaló que debido al hecho de que Hawái se encuentra en el océano Pacífico, en caso de un ataque por parte de otro país, los Estados miembros de la OTAN no se verían obligados a defender el territorio insular estadounidense. "El argumento para no incluir Hawái es simplemente que no forma parte de Norteamérica", aclaró David Santoro, presidente del laboratorio de ideas Pacific Forum.

Cabe recordar que el expresidente de EE.UU., Donald Trump, ya se ha pronunciado repetidamente sobre la retirada de Washington de la OTAN. En febrero, el exasesor de Seguridad Nacional de EE.UU., John Bolton, reveló que en el 2018 Trump estuvo muy cerca de retirarse de la Alianza y que, si vuelve a la Casa Blanca, podría intentarlo de nuevo. Señaló que cuando Trump "se queja de que los aliados no gastan lo suficiente en defensa [...] lo está usando para reforzar su excusa para salir".