EE.UU. se desvincula del ataque al consulado iraní en Siria

Estados Unidos no participó en el ataque aéreo israelí contra el edificio del consulado iraní en la capital siria, Damasco, declaró este martes el asesor de Comunicaciones de Seguridad Nacional, John Kirby.

"No tuvimos nada que ver con el ataque en Damasco, no estuvimos involucrados de ninguna manera", dijo durante la sesión informativa. Preguntado sobre si Washington espera que Teherán tome represalias por el ataque al consulado, Kirby subrayó que no entraría a predecir las acciones de Irán.

Además, Kirby calificó de "tonterías" los comentarios de funcionarios iraníes sobre la implicación de EE.UU. en el ataque. "No tenemos nada que ver con ello. Nos tomaremos, como siempre, muy en serio la seguridad de nuestras fuerzas en Irak y Siria", aseguró el asesor.

Este lunes, la aviación de Israel atacó con misiles un barrio en la capital siria, donde se encuentra la Embajada de Irán. Varios edificios cercanos resultaron gravemente dañados, mientras que la sede del Consulado iraní quedó destruida.

Dos altos comandantes y 5 militares iraníes de una unidad de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán fallecieron en este ataque aéreo.

El canciller de Irán, Hosein Amir Abdolahian, declaró que EE.UU. debe rendir cuentas por el ataque aéreo perpetrado por Israel contra el área de la Embajada iraní en Siria.