Trump sobre Biden: "Podríamos terminar en la Tercera Guerra Mundial con este lunático"

Joe Biden podría desencadenar la Tercera Guerra Mundial, afirmó el expresidente de EE.UU. y actual aspirante a la Casa Blanca, Donald Trump. En un acto de campaña este martes en Michigan, Trump criticó la manera en que su predecesor ha manejado el tema nuclear, desestimando su capacidad mental.

"Este tipo [Biden] no tiene ni idea. No puede unir dos frases y está tratando con Putin, con el presidente Xi Jinping y con Kim Jong-un. Todos saben muy bien que no estábamos bajo la amenaza de nadie hasta que este tipo llegó al Despacho [Oval]. Ahora, no paran de hablar de lo nuclear", manifestó.

El exmandatario recordó que durante su mandato se reconstruyó el "poder nuclear" a un nivel que "nadie tiene" y que, en ese contexto, fueron "cuatro años seguros". "Estaban seguros porque respetaban a su presidente y respetaban a EE.UU. Ahora, no están a salvo. Y les diré: podríamos terminar en la Tercera Guerra Mundial con este lunático", recalcó.

