Por qué Colombia quiere reducir las exportaciones de electricidad a Ecuador

Para hacer frente a la sequía que azota el país, el Centro Nacional de Despacho XM de Colombia –operador del sistema eléctrico– solicitó al viceministro de Energía, Javier Campillo, tomar medidas urgentes para preservar el nivel de los embalses, que incluyen la reducción de las exportaciones de energía a Ecuador.

De acuerdo con un oficio publicado la víspera por el medio La FM, el XM argumentó que esta disminución permitirá "reducir el número de horas de operación de las plantas térmicas y retardar su salida a mantenimiento", al tiempo que se garantizaría un "uso eficiente de las fuentes primarias escasas para la atención de la demanda nacional" de Colombia.

#Atención | Esta es la carta que envió el gerente del Centro Nacional de Despacho de XM, Juan Carlos Morales, al viceministro de Energía, Javier Campillo, en la que pide tomar medidas urgentes para garantizar el suministro de energía en toda Colombia debido al nivel de los… pic.twitter.com/l2ybKcjtPf — La FM (@lafm) April 1, 2024

Este mismo medio reportó que el Congreso Nacional también demandó al Ejecutivo la adopción de medidas de contención, en aras de evitar un apagón, o la implementación de un plan de racionamiento eléctrico por la merma de los embalses.

"No podemos estar atenidos a las lluvias. Hemos llegado a este punto porque no se han tomado decisiones a la espera de que llueva y, mientras tanto, siguen bajando los embalses. Ya estamos en la hora cero y hay que evitar un racionamiento en el suministro de energía", advirtió el senador José David Name.

Situación compleja

Entretanto, del lado ecuatoriano los precios promedio por kilovatio hora han registrado incrementos significativos, al sobrepasar incluso los 0,26 dólares, el valor más alto desde el pasado octubre, un efecto atribuible a la situación de sequía en Colombia, refiere Primicias.

De acuerdo con el viceministro de Electricidad de Ecuador, Ramiro Díaz, el país atraviesa por una "situación compleja" que ha derivado en cortes masivos como los que se registraron el 26 y el 27 de marzo en Quito y Guayaquil.

El funcionario aseguró que el Gobierno recibió un sector con problemas estructurales que sobrepasan la mera generación de electricidad. Según cifras oficiales, Ecuador importó de Colombia 129 gigavatios hora en marzo de 2024, superada solo por la importación correspondiente a diciembre de 2023, cuando ascendió a 133 gigavatios por hora.