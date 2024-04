Defensa de Ucrania "corre un gran riesgo de colapsar" incluso con la ayuda militar de EE.UU.

"No hay nada que pueda ayudar a Ucrania actualmente porque no existen tecnologías serias capaces de compensar" el número superior de tropas y armas del Ejército ruso, dijeron a Politico varios altos mandos militares ucranianos.

Incluso si el Congreso de EE.UU. aprueba el paquete de ayuda militar de más de 60.000 millones de dólares a Ucrania, el panorama militar para Kiev "es sombrío" ante el potencial éxito de la "próxima ofensiva" de Rusia, informó Politico con referencia a varios oficiales ucranianos de alto rango.

Estos militares —que sirvieron bajo el mando del excomandante en jefe de las FF.AA. ucranianas, el general Valeri Zaluzhny— dijeron al medio que "existe un gran riesgo de que las líneas del frente colapsen dondequiera que los generales rusos decidan centrar su ofensiva".

Asimismo, añadieron que Rusia probablemente podrá "penetrar la línea del frente y estrellarla en algunas partes" debido a su superioridad en número de efectivos y las bombas aéreas guiadas. Así, una de las fuentes aseguró que "no hay nada que pueda ayudar a Ucrania actualmente porque no existen tecnologías serias capaces de compensar por la gran masa de tropas que Rusia probablemente" lanzará al frente. "No tenemos esas tecnologías y Occidente tampoco las tiene en cantidades suficientes", sostuvo.

Armas occidentales "no relevantes"

Al criticar la demora de los suministros y sistemas de armas occidentales a Ucrania, así como sus cantidades insuficientes, uno de los oficiales señaló que "los sistemas de armas se vuelven redundantes muy rápidamente porque los rusos los contrarrestan".

En modo de ejemplo, un alto mando militar reveló que las FF.AA. de Ucrania "solo por un corto tiempo" pudieron utilizar con éxito los misiles de crucero Storm Shadow y SCALP, suministrados por el Reino Unido y Francia. "Los rusos siempre están estudiando. No nos dan una segunda oportunidad. Y tienen éxito en esto", aseveró.

En este sentido, otro oficial indicó que los aviones de combate F-16 "ya no son relevantes". "Cada arma tiene su momento adecuado. Se necesitaban F-16 en 2023; no serán las adecuadas para 2024", opinó. De acuerdo con militares ucranianos, de momento su Ejército necesita 4 millones de proyectiles y 2 millones de drones, así como "muchos, muchos más hombres".