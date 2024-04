El asesor clave de Biden se rompe una costilla

El asesor de Seguridad Nacional de EE.UU., Jake Sullivan, tuvo que posponer su visita a Arabia Saudita, programada para esta semana, después de romperse una costilla como consecuencia de "un accidente menor", comunicó a la prensa este miércoles el portavoz del Consejo de Seguridad Seguridad de la Casa Blanca, John Kirby.

"No fue causado por nadie. No fue el resultado de un acto vil", aclaró Kirby. La lesión ha afectado a la "capacidad de viajar" de Sullivan, por lo que la fecha de su futura visita al reino árabe aún no ha sido reprogramada.