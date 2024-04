López Obrador fustiga al gobernador del estado donde asesinaron a una candidata en México

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, criticó duramente al gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue, porque el delito de homicidio "está fuera de control" en ese territorio.

En su habitual conferencia matutina, el mandatario también le reprochó a Sinhue, del conservador Partido de Acción Nacional (PAN), su ausencia en las reuniones de gobernadores –convocadas con representantes de las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional y representantes de las fiscalías–, donde se discuten las políticas "de seguridad y de paz".

"Hay muchos gobernadores que no van a estas mesas, un caso es el de Guanajuato. Y el fiscal de Guanajuato ha ido a la mitad de las mesas, el que va más es el secretario de Seguridad", aseveró el mandatario.

AMLO exhibe cómo el gobernador de Guanajuato no asiste a las reuniones de seguridad orquestadas por el gobierno del presidente. Está claro que no se dejan ayudar y exigen seguridad como si de verdad les importara. pic.twitter.com/QgY6urVZjE — JUCA Noticias (@JucaNoticias) April 3, 2024

Las declaraciones de López Obrador se dan la misma semana del asesinato de Gisela Gaytán, candidata a la alcaldía de Celaya, en Guanajuato, por el partido oficialista Morena. La mujer recibió varios impactos de bala mientras desarrollaba su primer mitin de campaña.

En esa línea, el mandatario hizo énfasis en el hecho de que Guanajuato sea el estado que lidera la cifra diaria de homicidios, con 23 % del total reportado en el país en una sola jornada, según datos que compartió López Obrador en la conferencia: "La violencia en el país está focalizada", aseveró.

El martes, el presidente mexicano dejó entrever sus diferencias con Sinhue, al asegurar que el político "gobierna, pero no manda". Y agregó: "Es lamentable, porque es una buena persona, pero ya no podemos callar, porque no podemos ser tapadera de nadie, máxime cuando está en juego la vida de otras personas".