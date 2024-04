Frenan prohibición del último libro de López Obrador

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de México (TEPFJ) confirmó el rechazo a una moción que introdujera la candidata presidencial por la alianza opositora Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, en contra del libro '¡Gracias!', el último del presidente Andrés Manuel López Obrador, al considerar que su proscripción podría dar paso a la censura, recoge Político MX.

"Los libros editados legítimamente, a mi juicio, no son en principio propaganda, por lo que en ese contexto no pueden ser sujetos a censura", consideró el magistrado Felipe de la Mata, quien también opinó que la revisión de esos textos desde los tribunales electorales entrañaría restricciones al mercado editorial. La restricción en la distribución de libros, dijo, es propia de las dictaduras y no de las democracias, refiere El Universal.

El libelo presentado por el togado Reyes Mondragón buscaba revertir el acuerdo de la Unidad Técnica de lo Contencioso del Instituto Nacional de Elecciones, que ya había desechado una denuncia de Gálvez a ese respecto. Sostenía allí la candidata opositora que la obra del mandatario contenía material susceptible de ser calificado como campaña anticipada en favor de la candidata oficialista, Claudia Sheinbaum.