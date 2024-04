Zelenski rechazó "múltiples solicitudes" para una entrevista, afirma Tucker Carlson

El periodista estadounidense Tucker Carlson, quien en febrero entrevistó al presidente ruso, Vladímir Putin, afirma que el mandatario ucraniano, Vladímir Zelenski, rechazó múltiples invitaciones para entablar una conversación con él.

En un video publicado este miércoles en sus redes sociales, Carlson señaló que había intentado contactar con el presidente de la Cámara de Representantes de EE.UU., el republicano Mike Johnson, para obtener explicaciones sobre el porqué de los continuos esfuerzos para "financiar una guerra condenada al fracaso", refiriéndose a la asistencia militar y financiera para Ucrania.

En ese contexto, el expresentador de Fox News aseveró que Johnson no respondió a su solicitud, y que además había tratado de hablar con Zelenski para conocer su opinión al respecto. "También enviamos múltiples solicitudes al propio Zelenski para una entrevista en la que contase su posición. Por supuesto, él también las ignoró", comentó.

Respecto al conflicto en Ucrania, Carlson aseguró que Kiev no podrá ganar. "Todo el mundo lo sabe en todo el mundo. La gente lo tiene muy claro. No hay una sola persona informada, fuera de Estados Unidos, que piense que de alguna manera Ucrania va a vencer a Rusia", afirmó. Al mismo tiempo, acusó a los medios de comunicación estadounidenses de no ser veraces sobre el origen y la naturaleza del conflicto.

En su entrevista con el mandatario ruso, que generó una gran variedad de reacciones globales, Carlson y Putin abordaron una amplia gama de temas, como el conflicto en Ucrania, la expansión de la OTAN y la explosión de los gasoductos Nord Stream. Numerosos medios analizaron el contenido de la conversación, mientras que diversos políticos occidentales criticaron las declaraciones de Putin.