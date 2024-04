La CIA está en Ucrania y "dirige la guerra" contra Rusia, dice una congresista de EE.UU.

La republicana Marjorie Taylor Greene declaró que la guerra 'proxy' contra Rusia es algo que "no está protegiendo los intereses de seguridad nacional" de EE.UU.

Agentes de la Agencia Central de Inteligencia de EE.UU. (CIA, por sus siglas en inglés) se encuentran en territorio de Ucrania, afirmó la congresista republicana Marjorie Taylor Greene durante una entrevista con el periodista Tucker Carlson, emitida este miércoles.

"Librar una guerra 'proxy' entre Rusia y Ucrania, que es una nación no miembro de la OTAN, no está protegiendo los intereses de seguridad nacional de EE.UU. No protege a Estados Unidos", sostuvo la legisladora, miembro de la Cámara de Representantes por el estado de Georgia.

En su opinión, las acciones de este tipo empujan a Washington "cada vez más a la Tercera Guerra Mundial".

"Financiar el asesinato cada día, financiar una guerra, pagarla, continuarla, asesorarla, tener a nuestra CIA sobre el terreno, allí, dirigiendo esa guerra en Ucrania contra Rusia, una Rusia con armas nucleares... [...] Eso es un completo alejamiento de todo lo que es cristiano", declaró la parlamentaria.

Greene se ha expresado en repetidas ocasiones contra la financiación de ayuda a Ucrania. "Ucrania no es el 51.º estado [de EE.UU.]", destacó en noviembre del año pasado, agregando que "los estadounidenses no apoyan la guerra en Ucrania y no quieren seguir patrocinando a Ucrania".