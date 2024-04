Así fue uno de los mayores robos en la historia de Los Ángeles, que está rodeado de misterio

Un grupo de delincuentes se hizo con hasta 30 millones de dólares de unas instalaciones de almacenamiento de dinero en Los Ángeles, una acción calificada por las autoridades como uno de los mayores robos de dinero en efectivo de la historia de esa ciudad estadounidense.

El atraco ocurrió el domingo 31 de marzo en un edificio no identificado del barrio de Sylmar, en el Valle de San Fernando, en donde se maneja y almacena el caudal de los negocios de toda el área, informó la jefa del Departamento de Policía de Los Ángeles, Elaine Morales, citada por la prensa local.

Robo misterioso

Fuentes familiarizadas con la investigación señalaron que los ladrones atravesaron el techo del recinto para ingresar a la bóveda. Sin embargo, aún no está claro por qué el sistema de alarmas no se activó. Además, la caja fuerte no presenta signos de robo y muy pocos operadores sabían de las grandes sumas de dinero que había en su interior, se reporta.

Los trabajadores del lugar no descubrieron el hurto hasta que abrieron la bóveda al día siguiente, momento en que alertaron a las fuerzas policiales, que acudieron al lugar para reunir evidencia.

Las personas consultadas describieron el robo como organizado y sugirieron que fue obra de ladrones experimentados que conocían cómo entrar a una instalación vigilada sin ser detectados. Hasta el momento no se informó de sospechosos ni de detenciones.

El mayor hurto de efectivo anterior en Los Ángeles fue el 12 de septiembre de 1997, cuando sujetos saquearon 18,9 millones de dólares de las instalaciones de la compañía Dunbar Armored. Los responsables fueron finalmente detenidos.