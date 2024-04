Estrella de 'Reacher' revela que intentó suicidarse por varias agresiones sexuales

El actor estadounidense Alan Ritchson, quien interpreta al personaje principal de la serie 'Reacher', reveló los motivos por los que intentó quitarse la vida en 2019 y explicó por qué a último momento decidió no hacerlo.

The Hollywood Reporter publicó publicó que el actor y exmodelo, de 41 años, sufrió varias agresiones sexuales y que tras una de ellas trató de suicidarse en el ático de su casa de Encino, California, donde había construido un desván para que sirviera como casa del árbol para un cortometraje que dirigió. Entonces utilizó un cable de extensión de color verde que tiró sobre las vigas y se lo ató al cuello.

"Me ahorqué", dijo y agregó: "Todo ocurrió tan rápido y yo estaba colgando ahí". Sin embargo, antes de desmayarse tuvo lo que él considera fue una intervención divina: una visión de sus hijos, de 11, 10 y 8 años, ya de adultos, de unos 30 años. "Me pedían con mucha serenidad que no lo hiciera y me decían que querían que yo estuviera ahí, vivo y parte de sus vidas", reveló.

Años de agresiones sexuales

Este intento de suicidio llegó luego de años de agresiones sexuales que sufrió tanto en la industria del modelaje como en la actuación, y que finalmente lo "rompieron". Respecto a su etapa como modelo, afirmó que "hay muy pocas cualidades redentoras en trabajar en esa industria". "Seamos sinceros, es como un tráfico sexual legalizado: no está regulada y es un secreto ampliamente conocido que si te contratan para un trabajo básicamente te están pasando a un fotógrafo para que trafique contigo", manifestó Ritchson.

Además, afirmó que no puede "contar con las manos" la cantidad de "veces y situaciones" en las que fue puesto en "ambientes horribles en los que el abuso sexual era el objetivo" y el "cheque" por el que estaba "desesperado" por sobrevivir era la "zanahoria". "Era muy a menudo", sostuvo.

En ese sentido, recordó uno de los hechos que sufrió: "Fui contratado para una sesión de fotos con un fotógrafo muy famoso. Fui enviado a la habitación de un hotel para hacer desnudos con la promesa de que, si hacía las fotos, me ofrecería una campaña muy lucrativa para una revista y una línea de ropa. Fui agredido sexualmente por este tipo".

Ritchson también atravesó una situación de este tipo cuando se asoció con una mujer para un proyecto cinematográfico, hasta que ella le dio "un ultimátum para ir a su habitación". "Dijo que si no lo hacía destruiría el negocio y me destruiría llamando a [el tabloide] TMZ para decir que la había agredido sexualmente", recordó. Aunque esas amenazas nunca se concretaron, el artista padeció las consecuencias. "Estaba muy deprimido y no sabía cómo afrontarlo", explicó. Poco después, llegó el intento de suicidio.

Pedido de ayuda

Luego de haber estado a punto de terminar con su vida, el actor, que también participó en 'Smallville' y 'Black Mirror', buscó ayuda psiquiátrica. Así fue que a los 36 años fue diagnosticado con bipolaridad, mientras que a los 40 supo que tenía trastorno por déficit de atención e hiperactividad.

"Ser bipolar ha causado estragos en mi vida muchas, muchas veces. Desearía que desapareciera si pudiera, pero es una parte tan importante de lo que soy ahora que debería celebrarlo un poco o, al menos, aceptarlo", reflexionó.