La biografía de Xóchitl Gálvez que revela su relación con Sheinbaum y López Obrador

Antes de ser la pricipal candidata presidencial de la oposición en México, Xóchitl Gálvez fue amiga de su ahora rival Claudia Sheinbaum y mantuvo posiciones políticas que incluso motivaron que el presidente Andrés Manuel López Obrador la invitara a formar parte de su partido, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Así lo recuerda "Xingona. Una mexicana contra el autoritarismo", la biografía autorizada de Gálvez, que fue escrita por la periodista Ivonne Melgar, y que se acaba de publicar en la recta final de la campaña rumbo a las elecciones presidenciales que se realizarán el próximo 2 de junio.

El libro reseña, a lo largo de 10 capítulos y de manera positiva, la historia personal y política de Gálvez, quien, de acuerdo con las encuestas, ocupa un lejano segundo lugar en intención de voto con respecto a Sheinbaum.

Algunas de las ideas centrales plasmadas en estas páginas es que la candidata es una mujer rebelde e independiente que nunca se ha adscrito de manera formal a ningún partido político y que su postulación fue resultado de la "marea rosa", como se denominó el movimiento opositor que defendió la independencia del Instituto Nacional Electoral (INE) ante las críticas de López Obrador.

También denuncia los supuestos intentos del oficialismo por escatimar o distorsionar la historia de Gálvez, ya que ha puesto en duda su origen humilde, su pertenencia a una familia indígena e incluso la validez de su título universitario como ingeniera.

Por otra parte, Gálvez sugiere que su hermana Jaqueline Malinali fue acusada de secuestro en 2012 debido a uno de los tantos "montajes" que armaba el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, a quien un tribunal de EE.UU. ya consideró culpable de complicidad con el Cártel de Sinaloa.

La biografía rescata, además, el vínculo que Gálvez mantuvo en tiempos pasados con Sheinbaum y con López Obrador y que, aunque no es del todo desconocido, sí se ha perdido en el fragor de la batalla electoral.

Las amigas

Sheinbaum y Gálvez coincidieron en 2015 como alcaldesas de Tlalpan y Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México. Y se hicieron aliadas.

Según la autora, el acercamiento entre ambas se debió a la pelea que tuvieron que dar para defender los presupuestos de sus alcaldías, en un caso que llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Sheinbaum, Gálvez y otros alcaldes inconformes incluso ofrecieron conferencias de prensa conjuntas. Al final, perdieron, ya que la justicia desestimó sus reclamos, pero el conflicto unió a las alcaldesas.

"Mientras esperaban la resolución, Xóchitl y Claudia compartieron sus apuros financieros y organizaron una feria de empleo y firmaron convenios de colaboración para intercambiar sus programas y buenas prácticas delegacionales", recuerda el libro.

En San Francisco de los Romo, Aguascalientes, con los candidat@s de Morena al senado, diputaciones federales y locales, afirmé que toda mi vida he luchado con convicción, como académica y en movimientos sociales, por garantizar los derechos del pueblo de México: la educación… pic.twitter.com/dXJCROw79d — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) April 4, 2024

El trato entre ambas era tan cotidiano, que Gálvez ayudó a Sheinbaum en su campaña como candidata de Morena para la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

"No tengo ninguna duda de que la mejor candidata para Morena es Claudia. Es una mujer honesta, entrona, pero, sobre todo, está preparada para gobernar", afirmó Gálvez en un video grabado en 2017, siete años antes de que ambas se convirtieran en las primeras mujeres en encabezar las campañas presidenciales en el país.

El libro asegura que, cuando Sheinbaum ganó la candidatura en la capital mexicana, Gálvez celebró de manera eufórica. Nada que ver con el clima de confrontación que las líderes protagonizan hoy.

Pero, antes de distanciarse, la propia Sheinbaum habría tratado de que su actual rival se sumara a Morena, según cuenta el libro.

La invitación

En agosto de 2017, narra la periodista, Sheinbaum y Andrés López Beltrán (hijo del actual presidente) visitaron a Gálvez en su casa para invitarla al acto en el que líderes de otros partidos se pronunciaron a favor de la tercera candidatura presidencial de López Obrador.

"López Obrador quería a Xóchitl en el templete del Monumento a la Revolución y en la lista de los (candidatos) plurinominales al Senado de la República de la coalición Juntos Haremos Historia", asegura la autora. La conversación privada entre Gálvez, Sheinbaum y el hijo de López Obrador no trascendió en ese momento.

Sin embargo, un mes después, el morenista Javier Hidalgo invitó públicamente a Gálvez a sumarse al partido porque, dijo, requerían ciudadanos de "buen corazón, honestos y trabajadores".

Gálvez recuerda este episodio en el libro con evidente enojo ante los ataques que ha recibido durante la campaña por parte del presidente y de Sheinbaum.

"Estoy dispuesta a irme al bote (cárcel) si me acusan de manera falsa. No, no tengo problema, porque Claudia Sheinbaum me conoce: tan me conoce que me invitó a ser parte de su Gobierno. Y el presidente me conoce y me invitó a ser parte de Morena. Ellos saben de dónde vengo", afirma.

La candidata también explica los motivos por los que rechazó la oferta de sumarse a Morena: "Porque López Obrador no escucha a nadie. Ir con él habría sido ir con alguien que nunca escucha a nadie. Y no me equivoqué", concluye hoy, que está erigida en la principal líder de la oposición.