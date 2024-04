Así fue la recaptura de dos presos fugados de una cárcel de máxima seguridad en Brasil

Las autoridades de Brasil recapturaron este jueves a dos presos que se habían fugado el pasado 14 de febrero de la cárcel de Mossoró, en el nordestino estado de Rio Grande do Norte y a 280 kilómetros de su capital, Natal.

La información fue confirmada, en un comunicado, por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública; entidad que señaló que los prófugos Rogério da Silva Mendonça, de 35 años, y Deibson Cabral Nascimento, de 33, fueron detenidos en la ciudad de Marabá, en el estado de Pará, en una acción conjunta de las policías Federal (PF) y Federal de Carreteras (PRF, por sus siglas en portugués).

Marabá, donde se produjo la recaptura 50 días después de la fuga, está a 1.600 kilómetros de la prisión de máxima seguridad de Mossoró.

"Fueron detenidos a aproximadamente 1.600 kilómetros del lugar de la fuga, lo que demuestra que obviamente fueron ayudados por delincuentes externos, y por lo tanto contaban con asistencia de sus asociados de las organizaciones criminales a las que pertenecían", dijo el ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, en una conferencia de prensa en la que habló al respecto.

CASO MOSSORÓ | O ministro Ricardo Lewandowski, do @mjspgov, se pronunciou na tarde de hoje (4) sobre a prisão dos dois foragidos da penitenciária de Mossoró (RN) e disse que eles pretendiam ir para o exterior. Além dos dois fugitivos, outros comparsas foram presos. pic.twitter.com/Q7SaIU4nE5 — Empresa Brasil de Comunicação (@ebcnarede) April 4, 2024

El funcionario explicó que la recaptura se produjo después de un cambio de estrategia en el trabajo de las fuerzas de seguridad, centrándose en acciones de inteligencia.

"Este cambio de estrategia fue exitoso, porque desde el momento en que la PF supo que los dos prófugos ya no estaban, los monitorearon permanentemente hasta localizarlos en este lugar, cercano a Marabá".

La captura se produjo en un puente que cruza el río Tocantins y en sus alrededores. El acercamiento se realizó en este lugar para evitar que escaparan a través del caudal, reseñó G1.

🚨URGENTE - Fugitivos do presídio de Mossoró são presos no Pará após 50 diasRogério da Silva Mendonça e Deibson Cabral Nascimento foram localizados em Marabá (PA), a quase 1,6 mil quilômetros de distância de MossoróVeja o vídeo 👇 pic.twitter.com/cnefV2QbWq — SPACE LIBERDADE  (@NewsLiberdade) April 4, 2024

La operación consistió en vigilar tres vehículos que, según las investigaciones, sirvieron para la fuga. Durante la detención, se incautó un rifle con dos cargadores, dinero y ocho teléfonos celulares.

"Fue una operación sumamente exitosa. No hubo disparos, no hubo heridos, no hubo muertos. Puramente trabajo de inteligencia", agregó el ministro en la rueda de prensa, donde señaló que Da Silva Mendonça y Nascimento intentaban escapar al extranjero.

De acuerdo con el titular de la cartera de Justicia, desde el inicio de la operación para la recaptura han sido detenidas 14 personas por su presunta relación con la fuga. Señaló, además, que los dos prófugos regresarán a la prisión de Mossoró con medidas de seguridad reforzadas.

"Estarán aislados y habrá inspecciones diarias", mencionó.

La primera fuga

Estos dos hombres han sido vinculados al Comando Vermelho, uno de los mayores grupos criminales del país. Da Silva Mendonça está condenado a 74 años de prisión por homicidio y robo, mientras que Nascimento fue sentenciado a una pena de 81 años por organización criminal, tráfico de drogas y robo.

Los dos llegaron a Mossoró en septiembre del año pasado y protagonizaron la primera fuga registrada en el sistema penitenciario federal desde su creación en 2006.

Las investigaciones apuntan a que los presos lograron escapar por el agujero de una lámpara y luego avanzaron hasta llegar al techo. Atravesaron tuberías y después salieron al patio, donde cortaron una valla y huyeron.

