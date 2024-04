Gobernador argentino se niega a recibir a la jefa del Comando Sur de EE.UU.

Gustavo Melella, mandatario de Tierra del Fuego, consideró públicamente a Laura Richardson una "persona no grata".

La jefa del Comando Sur de EE.UU., Laura Richardson, se encuentra de visita en Argentina y, aunque fue muy bien recibida por el Gobierno nacional de Javier Milei, también genera rechazo de algunos sectores que desconfían de las intenciones de la Casa Blanca en la región.

Este jueves, la genarala visitará la ciudad de Ushuaia, en la provincia de Tierra del Fuego, donde se reunirá con Milei y otras autoridades del Ejecutivo.

Sin embargo, el gobernador de la provincia más austral del país, Gustavo Melella, ya adelantó que no recibirá a Richardson ni a su comitiva por considerarla "cómplice" de la ocupación británica en las Islas Malvinas.

La Gen. Laura Richardson y el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Brigadier Xavier Isaac, evaluaron la cooperación en defensa entre EEUU y Argentina, particularmente en operaciones internacionales de mantenimiento de paz y asistencia en casos de desastre. pic.twitter.com/gBUOyb7CY8 — Embajada de EEUU en Argentina (@EmbajadaEEUUarg) April 3, 2024

El mandatario fueguino se refirió al tema durante un acto celebrado el pasado martes 2 de abril, fecha en que se conmemora el Día del Veterano y de los Caídos en la guerra de Malvinas, el conflicto bélico que se generó tras el intento de la dictadura militar argentina de recuperarlas, en 1982.

"La Embajada (estadounidense) estaba deseando que nosotros la recibamos y hemos sido muy claros, mientras Estados Unidos, el Comando Sur, participe en las maniobras que hace Gran Bretaña en el Atlántico Sur, nosotros no la vamos a recibir. No lo hemos hecho antes y no lo vamos a hacer ahora tampoco, mi respuesta es esa", declaró Melella.

"Persona no grata"

"Cualquiera que acompañe la invasión que lleva adelante Gran Bretaña en nuestro territorio termina siendo de alguna manera cómplice, y lo que le hemos pedido justamente a los representantes de la Embajada es eso, que los hagan reflexionar", dijo el político de centroizquierda, de acuerdo a lo reporteado por el sitio Agenda Malvinas.

Asimismo, Melella, gobernador de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, consideró a la jefa militar "persona no grata".

Por ser la más cercana al archipiélago por el que Argentina reclama la soberanía de las Islas Malvinas, la provincia vive con especial sensibilidad el conflicto, que Argentina continúa por la vía diplomática.

"Malvinas está presente, late en el corazón de nuestro pueblo", dijo en sus redes sociales al compartir imágenes del acto del 2 de abril.

🇦🇷 Malvinas está presente, late en el corazón de nuestro Pueblo.Lo que hoy vivimos en la provincia es la muestra de que la Causa Malvinas está más vigente que nunca.Somos Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Somos Malvinas 🇦🇷 pic.twitter.com/WkEc5LTkOU — Gustavo Melella (@gustavomelella) April 2, 2024

Por su parte, la senadora fueguina Cristina López cuestionó a Milei por viajar a Ushuaia, capital del distrito, para reunirse con la líder militar estadounidense, pero no asistir ni enviar una comitiva del Gobierno a "la capital de Malvinas", para la conmemoración de los caídos.

"Milei no vino a Tierra del Fuego a honrar a nuestros héroes en Malvinas. Tampoco envió funcionarios a las Vigilias y Actos en Ushuaia y Río Grande. 48 horas después el admirador de Margaret Thatcher (primera ministra británica en los tiempos de la guerra) llega a la capital de Malvinas a reunirse con la jefa del Comando Sur de EE.UU.", dijo López desde su cuenta de X.

@JMilei NO vino a Tierra del Fuego a honrar a nuestros héroes en Malvinas. Tampoco envió funcionarios a las Vigilias y Actos en Ushuaia y Río Grande. 48 hs después el admirador de Margaret Thatcher llega a la capital de Malvinas a reunirse con la Jefa del Comando Sur de EE.UU. pic.twitter.com/ClhfakogEr — Cristina Lopez (@crislopeztdf) April 4, 2024

Además, repudió junto a organizaciones sociales, sindicatos y partidos políticos la presencia de Richardson en la provincia, por "formar parte de los ejercicios militares junto al Reino Unido".

La Cancillería argentina ha rechazado en varias oportunidades los ejercicios militares de Gran Bretaña en las Islas Malvinas. Estas acciones contravienen específicamente la resolución 31/49 de la Asamblea General de Naciones Unidas, que insta a ambas partes (Argentina y el Reino Unido) a que se abstengan de adoptar decisiones unilaterales mientras se desarrolla el proceso de negociación recomendado por el organismo.

