Encapuchados atacan una patrulla y a un policía en una marcha estudiantil en Bogotá (VIDEO)

Un grupo de encapuchados atacó en Bogotá a una patrulla de la Policía y a un uniformado en medio de una protesta por la designación del nuevo rector de la Universidad Nacional de Colombia.

En varios videos que circulan en las redes sociales, se observa a uno de los atacantes con un extintor intentando romper una de las ventanas del vehículo oficial, mientras otros lanzan piedras.

ÚLTIMA HORA 🇨🇴 #Bogotá | En inmediaciones de la Universidad Nacional, sobre el corredor de la Av. NQS, encapuchados perpetraron un ataque contra una patrulla de la Policía. pic.twitter.com/QcDnL5olvp — Alerta Mundo 24 (@ALERTAMUNDO24) April 4, 2024

Las imágenes también captaron cómo se acciona un extintor y una nube blanca cubre la escena. Según la prensa, el agente, que fue golpeado con un casco, pasaba por la calzada en el momento de los disturbios. Tanto el policía como el coche patrulla no habían intentando dispersar la protesta, sino que quedaron atrapados en el atasco provocado por los manifestantes.

La polémica

La elección de José Ismael Peña como nuevo rector de la Universidad Nacional por parte del Consejo Superior Universitario (CSU), el pasado 21 de marzo, causó un gran malestar y protestas callejeras entre la comunidad educativa. El miércoles, se convocó una asamblea estudiantil en la que se rechazó la designación de Peña y se llamó a paro indefinido.

El motivo del rechazo es que en las consultas previas, los profesores y los estudiantes apoyaron el nombramiento de Leopoldo Múnera, un profesor reconocido por su amplia trayectoria académica.

Ante la arbitrariedad en masiva Asamblea Triestamentaria Leopoldo Munera argumenta su decisión de desobediencia civil y constituyente universitaria.#UniversidadNacionalpic.twitter.com/33nTbT5igW — Gabo Becerra Yañez 🏛️ (@BecerraGabo) April 4, 2024

"La sede Bogotá se declara en paro indefinido. Algunas banderas son: El no reconocimiento de Ismael Peña como rector y el reconocimiento a Leopoldo Múnera como rector legítimo. Rechazo a las reformas adelantadas por la actual administración", escribió en redes Ronald Vargas, exrepresentante en el Consejo Superior de la Universidad Nacional.

El propio Múnera participó en la asamblea estudiantil y se declaró en desobediencia civil: "No estoy haciendo nada a la espalda de nadie. Sé lo que estoy planteando, sé lo que quiero. No es violenta (la desobediencia civil). No quiero violencia que le haga juego a la violencia de los otros y está entre los límites del derecho, la ética y la justicia", dijo.

