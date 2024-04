"Precariedad total": Las crueles postales que dejan los despidos masivos ordenados por Milei

Una anciana que llora desconsolada ante las cámaras porque la acaban de despedir. Un meteorólogo que se entera a través de altavoces de que ya no tiene trabajo. Científicos que hacen largas filas para saber si todavía están en la nómina. Periodistas a los que nadie les avisó que sus programas, que se transmitían hace décadas en la televisión pública, estaban cancelados.

Estas son algunas de las postales que se viven en Argentina en medio de los despidos masivos ordenados por el presidente Javier Milei, y que ya alcanzan a por lo menos 15.000 trabajadores. El vocero Manuel Adorni ya advirtió que, en total, son 70.000 los contratos a revisión.

El histórico e inédito recorte de trabajadores estatales ha sido respondido con medidas de fuerzas por parte de los gremios y con recurrentes protestas en ministerios, secretarías y todo tipo de organismo público.

Paro nacional en Argentina contra despidos y ajustesEl Sindicato de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) convocó a un paro nacional en Argentina en protesta por los más de 11.000 despidos en el sector público y el ajuste gubernamental. pic.twitter.com/0lAuijUFwB — RT en Español (@ActualidadRT) April 6, 2024

La metodología se repite en todas las dependencias. En el mejor de los casos, a los afectados les llega un telegrama de despido. Pero la mayoría se entera cuando intenta acceder a sus correos o cuentas oficiales en internet y ya no puede porque, sin aviso previo, se las han cerrado.

Ningún responsable informa personalmente los despidos, ni sus motivos. La humillación a los empleados se refleja, también, en las campañas de difamación impulsadas desde el Gobierno, que los acusa de ser "ñoquis", como se denomina de manera insultante en Argentina a las personas que cobran sueldos en el Estado y que en realidad no trabajan.

"Es un vaciamiento al funcionamiento del tren"Echaron a 100 empleados de empresas ferroviarias que se encargaban de "frenos, luces, construcciones y rieles". Liliana, despedida esta mañana pidió "que la gente entienda que es gravísimo": "el 90% son profesionales especializados" pic.twitter.com/3zQQITNgnw — C5N (@C5N) April 8, 2024

El pasado miércoles, las autoridades llegaron al extremo de mandar a las fuerzas de Seguridad para que custodiaran las oficinas públicas en las que los trabajadores iban a realizar una protesta. Las imágenes de policías y gendarmes en los ministerios recordó a épocas de una dictadura.

Algunos de los efectivos incluso ostentaron sus armas en algunos de los operativos, lo que generó repudios infructuosos, ya que la criminalización de la protesta social es uno de los ejes del actual Gobierno.

#Ahora • En Córdoba, un oficial de la Policía Federal (PFA) custodia con un arma 9mm en la cintura las oficinas del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) durante la jornada de protesta nacional que ATE impulsa contra los despidos en ese y otros organismos nacionales. pic.twitter.com/rt0DrloBCa — Enfant Terrible (@EnfanTerribleOk) April 3, 2024

Desazón

Una trabajadora del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), organismo que cerrará por orden de Milei, se convirtió en uno de los emblemas de la crueldad con la que se están llevando a cabos despidos masivos, sin auditorías ni evaluaciones de los trabajadores que justifiquen la medida.

"Hace 15 años que trabajo en el organismo, podían esperarme", dijo la mujer de 67 años entre lágrimas, mientras la entrevistaban en la calle para un canal de televisión. La grabación se viralizó.

"Me mandaron una notificación de que se termina el contrato y me quedo sin ningún ingreso hasta que me salga la jubilación. Estamos en estado de precariedad total", lamentó sin dejar de llorar.

Qué odio. Dejan en la calle a una mina que a los 67 años sigue trabajando. 16 AÑOS DE PRECARIEDAD y la despiden gracias a los contratos basura que usan todos los gobiernos para descartar a lxs trabajadorxsBasta de despidos!pic.twitter.com/hm6LakfNVa — Celeste Murillo (@rompe_teclas) April 3, 2024

Los medios públicos también están bajo amenaza de desaparecer por completo. Mientras Milei intenta avanzar en ese sentido, ya ordenó el cierre de Télam, la agencia estatal de noticias, cuyos empleados mantienen un acampe callejero en resistencia.

En la Televisión Pública, en tanto, el desguace es paulatino y ha afectado a programas que ya formaban parte del patrimonio cultural del país porque, gracias a ser un canal estatal, promovía y respetaba la visión federal, siempre ausente en las señales privadas.

Los conductores y trabajadores de 'Cocineros argentinos', un exitoso programa de gastronomía que llevaba 15 años en pantalla, fueron avisados de que ya no tenían trabajo y tuvieron que despedirse de la audiencia con la voz entrecortada.

"Cocineros Argentinos":Por su despedida de la TV Pública pic.twitter.com/aUQpUPBVT2 — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) March 27, 2024

Maltratos

Pero ellos, por lo menos, pudieron decir adiós, a diferencia de los conductores de 'Los siete locos' y 'La otra trama', dos legendarios programas culturales que tenían 36 y 24 años de antigüedad, y que el Gobierno canceló sin previo aviso.

Sus conductores, la reconocida periodista literaria Cristina Mucchi y su colega Osvaldo Quiroga, denunciaron sus casos en redes sociales.

Desde que asumieron, las nuevas autoridades de @TV_Publica jamás se comunicaron conmigo, y ahora me entero por los medios que repetirán programas y no habrá nuevas grabaciones. Gracias a todos por acompañar a #Los7locos durante 37 años. Gran récord para un programa cultural!! pic.twitter.com/zHXR5F4nXE — Cristina Mucci (@Cristina_Mucci) April 3, 2024

"Las nuevas autoridades jamás se comunicaron conmigo", explicó Mucchi. "No siquiera me llamaron para avisarme que levantaban el programa. Son crueles e ignorantes", confirmó Quiroga.

Los casos de maltratos abundan. Graciana Peñafort, abogada de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, contó en redes la historia de su hermano Carlos, quien trabajaba en la Comisión Nacional de Comunicaciones, gracias a los cupos para personas con discapacidad.

1. Voy a contar una historia. La de mi hermano Carlos, el menor al que le decimos Negro. El Carlos nació con el regreso de la democracia. Se iba a llamar Martín y yo aun recuerdo a mi mama hablándonos del pequeño Martín que estaba en la panza. Fue un embarazo difícil — Graciana Peñafort (@gracepenafort) April 4, 2024

"Desde que empezó a trabajar, Carlos se ordenó, siguió los tratamientos y tuvo un mundo que ademas le permitía socializar. Y 12 años sin nuevas internaciones. Hasta hoy en la mañana. Cuando fue a trabajar, no lo dejaron entrar al lugar que ha sido su vida los últimos 12 años", explicó.

Ahora, agregó, su padre y su madre, que ya están jubilados, se preguntan cómo pagaran los remedios y los tratamientos del joven, quien, al perder el trabajo, deja de contar con su servicio de salud.

"Carlos es la otra cara del ajuste brutal de este Gobierno (…). Es otra historia entre tantas desgarradoras. Y yo estoy ademas de desconcertada, enojada y sin respuestas", señaló Peñafort en un post que se viralizó y que obtuvo masivas muestras de solidaridad.

La @BNMMArgentina incluyó entre los despedidos al medievalista Roberto Casazza, tras 27 años de trabajo. Les compartimos el link para poder firmar y apoyar a este destacadísimo investigador y docente de la UBA: https://t.co/7ZSUPEw9ik — Diana Maffía (@dianamaffia) April 3, 2024

Escándalos

Entre los miles de despidos, algunos casos han logrado posicionarse mediáticamente con rostros y nombres, como el de Lucas Berengua, un meteorólogo al que le informaron de su despido a través de parlantes. Hacía 21 años que trabajaba en el Servicio Meteorológico Nacional. Fue tal el escándalo, que el Gobierno lo recontrató.

"Quiero agradecer las muestras de amor de todas y cada una de las personas que se comunicaron conmigo a través de todas las redes sociales y a través de los propios medios de comunicación, herramienta necesaria que sirvió para la visibilización de mi situación en particular y de mi trayectoria", señaló.

Roberto Casazza, un respetado intelectual que estudió en universidades de Argentina, Reino Unido y Alemania, no tuvo la misma suerte. Este especialista en bibliografías de los siglos XV al XVIII y en manuscritos medievales comenzó a trabajar hace 27 años en la Biblioteca Nacional, de donde fue echado sin explicación alguna.

La reacción en el ámbito cultural y académico fue una defensa unánime del valor del trabajo de Casazza. Así se lo hicieron saber a la directora de la Biblioteca Nacional, Susana Soto, en una carta que fue firmada por 1.800 referentes universitarios, bibliotecólogos y especialistas que pidieron su reincorporación.

"Es una figura que la cultura bibliográfica argentina no puede despreciar", señaló el escrito que fue agradecido por Casazza, quien aclaró que, cómo él, muchos otros trabajadores han sido despedidos sin que se evalúe su formación o la importancia de su labor. Porque es mentira que son "ñoquis".