Dwayne 'La Roca' Johnson explica por qué no apoyará de nuevo a Biden para ser presidente

El actor estadounidense Dwayne Johnson, mejor conocido como 'La Roca', aseguró que no volverá a respaldar la candidatura presidencial del actual mandatario, Joe Biden. La estrella de Hollywood le ofreció su apoyo al demócrata en 2020, en lo que fue la primera vez que demostraba públicamente su afinidad con una figura política.

Al participar este viernes en un programa de la cadena Fox News, el artista afirmó que en ese entonces pensaba que estar del lado de Biden era la mejor decisión. Por tanto, sintió que debía aprovechar su posición como figura pública y su influencia sobre otros para convencerlos de hacer lo mismo. Sin embargo, lamenta las consecuencias de haberse entrometido en asuntos políticos.

"¿Voy a hacer eso otra vez este año? La respuesta es no. No voy a hacer eso (…) Me di cuenta de lo que eso causó en aquel entonces, y es algo que me desgarra las entrañas, hasta ahora, que es la división", comentó. En ese sentido, La Roca precisó que el haber provocado un "increíble" fraccionamiento en el país es precisamente el motivo por el cual piensa mantenerse neutral en las próximas elecciones.

"Mi objetivo es unir a nuestro país. Creo en eso, está en mi ADN. Entonces, por consiguiente, no va a haber ningún respaldo. No es que tenga miedo de hacerlo, en absoluto, pero es que me doy cuenta de mi nivel de influencia. Me guardaré mis [afinidades] políticas para mí y creo que eso es entre las urnas y yo", manifestó, subrayando que apoyará 100 % la decisión del pueblo.

¿La Roca presidente?

En varias ocasiones, Dwayne Johnson se ha situado en la opinión de los estadounidenses como el famoso favorito para convertirse en presidente. En 2022, la periodista Tracy Smith le preguntó si estaba dentro de sus planes postularse para la presidencia, a lo que respondió con un rotundo no. En noviembre pasado, Johnson reveló que a finales de 2022 "algunos partidos políticos" lo habían visitado para preguntarle si se presentaría a la próxima carrera presidencial.

Respecto a los llamados a convertirse en un candidato a la Casa Blanca, La Roca le dijo a Fox que actualmente no está contemplando postularse para ese ni ningún otro cargo de tal índole.

"Por ahora no, esa no es mi intención. No soy un político. No me dedico a la política. Me preocupo profundamente por nuestro país, soy un patriota. Ahora mismo, mi deseo y mis prioridades son mis hijos", recalcó.

