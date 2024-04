El alcalde de Nueva York se ve envuelto en otro escándalo

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, está siendo investigado por las autoridades federales de EE.UU. por presuntamente haber recibido ascensos de clase de parte de Turkish Airlines, lo que le permitió acceder a asientos de clase ejecutiva en sus vuelos internacionales, informó este viernes The New York Times, citando fuentes relacionadas con el asunto.

Las nuevas averiguaciones, que realizan conjuntamente el FBI y la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, forman parte de una amplia investigación de corrupción relacionada con la recaudación de fondos de la campaña de Adams a la alcaldía en 2021. De acuerdo con los declarantes, las autoridades federales están analizando si el actual alcalde neoyorquino aceptó dinero del Gobierno de Turquía para su campaña.

Asimismo se está tratando de determinar si las posibles donaciones fueron intercambiadas por favores políticos, incluida una posible presión ejercida por Adams sobre el Departamento de Bomberos de Nueva York, después de un retraso en el certificado de funcionamiento del nuevo consulado turco en Manhattan.

Según las fuentes, las autoridades están examinando los viajes al extranjero, tanto personales como oficiales, que realizó Adams mientras se desempeñaba como presidente del distrito de Brooklyn, así como durante su actual cargo.

Las investigaciones habrían arrojado evidencia de que un exejecutivo de Turkish Airlines, identificado como Cenk Ocal, ayudó a organizar algunas de las mejoras de clase que recibió Adams como pasajero, en coordinación con Rana Abbasova, quien funge como el enlace entre el alcalde y la comunidad turca. Según el periódico, Ocal formó parte del equipo de transición de Adams en 2021.

Los detalles de la investigación se dieron a conocer en noviembre del año pasado, luego de que agentes del FBI registraran las casas de Ocal y Abbasova, así como el domicilio de la principal recaudadora de fondos de la campaña de Adams, Brianna Sugg. Al mismo tiempo, se reveló se confiscaron los dispositivos electrónicos del alcalde.

Fox News señaló que entre los artículos incautados se encuentran al menos dos teléfonos celulares y una tableta iPad. Hasta el momento, Eric Adams no ha sido acusado de ningún delito. No obstante, se desconoce si habrá cargos penales contra él y las personas involucradas en la investigación.

"La especulación no es evidencia"

Por su parte, el abogado de Adams, Brendan McGuire, declaró que cuando su cliente era presidente del distrito de Brooklyn "reveló constantemente su viaje oficial a Turquía" y que en ese tiempo "no recibió ninguna mejora inadecuada y no hizo nada inapropiado a cambio de ascensos de clase". "La especulación no es evidencia. Esperamos una conclusión justa y oportuna de esta investigación", agregó. Eric Adams fue acusado a mediados de marzo por presuntamente haber agredido sexualmente a una mujer en 1993, cuando trabaja en el Departamento de Policía de Tránsito de Nueva York.