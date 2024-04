Diplomáticos heridos durante la irrupción a la Embajada de México en Ecuador

La secretaria de Relaciones Exteriores de México, Alicia Bárcena, reportó que personal diplomático resultó lesionado después de que la Policía ecuatoriana irrumpiera en la Embajada mexicana en Quito para capturar al exvicepresidente Jorge Glas.

"En consultas con el pdte. López Obrador, ante la flagrante violación de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y las lesiones sufridas por el personal diplomático mexicano en Ecuador, México anuncia el inmediato rompimiento de relaciones diplomáticas con Ecuador", afirmó Bárcena en una publicación en su cuenta de X.

Por su parte, el embajador interino y encargado de negocios de la Embajada mexicana, Roberto Canseco, declaró a medios ecuatorianos que fue golpeado por los agentes policiales durante la operación. "Me han golpeado. Me he golpeado contra el suelo. Y físicamente traté de impedir que entraran. Como delincuentes allanaron la Embajada de México en Ecuador. Esto no es posible. No puede ser. Es una locura", agregó Canseco.

"A riesgo de mi vida, defendí el honor y la soberanía de mi país. Esto no puede ser": Jefe de la misión de México en Ecuador tras la irrupción de la Policía a la Embajada de México

"Lo que acaba de ver es un atropello al derecho internacional y la inviolabilidad de la Embajada de México en Ecuador. Totalmente inaceptable. Esto no puede ser. Es la barbarie. No es posible que violen el recinto diplomático como lo han hecho. Es la ignominia para un Estado", aseguró el funcionario.

Roberto Canseco se convirtió en el responsable de la misión diplomática mexicana después de que la Cancillería ecuatoriana declarara persona no grata a la embajadora Raquel Serur Smeke por los comentarios de Andrés Manuel López Obrador sobre las elecciones presidenciales de agosto de 2023 y el asesinato del candidato Fernando Villavicencio.

México suspende relaciones con Ecuador

El Gobierno de México anunció este viernes la suspensión de relaciones diplomáticas con Ecuador a raíz de la entrada de fuerzas policiales ecuatorianas en la Embajada mexicana en Quito para arrestar a un exvicepresidente del país andino, que estaba solicitando asilo.

"Me acaba de informar Alicia Bárcena, nuestra secretaria de Relaciones Exteriores, que policías de Ecuador entraron por la fuerza a nuestra embajada y se llevaron detenido al exvicepresidente de ese país [Jorge Glas], quien se encontraba refugiado y tramitando asilo por la persecución y el acoso que enfrenta", escribió el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, en sus redes sociales.

"Se trata de una violación flagrante al derecho internacional y a la soberanía de México, por lo cual le he instruido a nuestra canciller que emita un comunicado sobre este hecho autoritario, proceda de manera legal y de inmediato declare la suspensión de relaciones diplomáticas con el Gobierno de Ecuador", agregó.

Declaraciones del Gobierno ecuatoriano

Unos minutos después de la irrupción, oficialmente, el Gobierno ecuatoriano dio a conocer que se detuvo al expresidente Jorge Glas.

"El Gobierno Nacional informa a la ciudadanía que Jorge Glas Espinel, condenado a pena privativa de libertad por la justicia ecuatoriana, ha sido detenido esta noche y puesto a órdenes de las autoridades competentes", comunicó la Presidencia ecuatoriana, agregando que el exvicepresidente "ha sido condenado con sentencia ejecutoriada y contaba con disposición de captura".

Glas, quien llevaba meses en la Embajada de México en Quito, enfrenta una orden de prisión preventiva por el presunto delito de peculado. Previamente, hace unos años, había sido sentenciado a seis años de prisión por asociación ilícita en el caso Odebrecht.