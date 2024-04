Amenazan de muerte a 2 candidatas del estado mexicano donde asesinaron a Gisela Gaytán

"No podemos hacer de cuenta que no pasa nada y que ese tipo de amenazas no cuentan", señaló Cinthia Teniente Martínez, aspirante a presidenta municipal de Villagrán.

Dos aspirantes a cargos públicos en el estado de Guanajuato en las próximas elecciones mexicanas del 2 de junio por el partido oficialista Morena denunciaron amenazas de muerte en su contra a través de redes sociales, informaron en conferencia de prensa este viernes.

Alma Alcaraz Hernández y Cinthia Teniente Martínez alertan de que esta campaña de intimidación se ha reforzado tras el asesinato a balazos, en el mismo estado, de la también candidata morenista a la alcaldía de Celaya, Gisela Gaytán, el pasado martes.

"Las que siguen"

Alma Alcaraz Hernández, candidata a la gubernatura de Guanajuato, recibió un mensaje en sus redes sociales donde le advierten de que es "la que sigue". En otro mensaje, el mismo usuario publicó una foto de ella y de su compañera de partido, Cinthia, con un lazo negro y la amenaza: "Las que siguen y están en la lista de los gatilleros son ellas… y aquí en Guanajuato van por ellas".

Por su parte, Cinthia Teniente Martínez, aspirante a presidenta municipal de Villagrán, confirmó que recibieron esas amenazas y señaló que no pueden subestimarlas. "No podemos hacer de cuenta que no pasa nada y que ese tipo de amenazas no cuentan", manifestó. Teniente recalca que no podían minimizar tales advertencias, ya que han vivido un proceso electoral en el que, hasta el día de hoy, "hay 20 candidatos y candidatas muertos en todo el país".

Asesinato de Gisela Gaytán

Bertha Gisela Gaytán Gutiérrez fue asesinada el primer día de su campaña electoral en Celaya. Según los reportes, sujetos armados dispararon a la candidata del partido Morena en un mitin en la comunidad de San Miguel Octopan. La víctima murió en el lugar, mientras que otras tres personas resultaron heridas durante el ataque.

La misma semana del asesinato de Gaytán, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, criticó duramente al gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue, porque el delito de homicidio "está fuera de control" en ese territorio. El mandatario hizo énfasis en el hecho de que Guanajuato sea el estado que lidera la cifra diaria de homicidios, con 23 % del total reportado en el país en una sola jornada, según datos que compartió López Obrador en la conferencia: "La violencia en el país está focalizada", aseveró.

López Obrador dejó entrever sus diferencias con Sinhue, al asegurar que el político "gobierna, pero no manda". Cuatro personas, dos de ellas menores de edad, fueron detenidas como sospechosas de estar implicadas en el asesinato de Gaytán.