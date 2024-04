Niña musulmana queda en coma tras recibir una paliza por "vestir de europea" en Francia

Una adolescente musulmana de 13 años ha sido víctima de una agresión por parte de tres menores a las puertas de un colegio en Montpellier, Francia, que la dejó en coma por tres días.

Según los relatos de los testigos, citados por medios locales, la víctima fue "emboscada" este martes por los agresores, que le propiciaron golpes y patadas por al menos una hora. "Tras el ataque, los alumnos dijeron que Samara era la alborotadora del colegio, le escupieron, la ataron y le metieron tabaco en la nariz", detalló su madre, Hassiba Radjoul.

La familia señaló que la menor sufría acoso desde hacía más de un año y medio por "vestir de europea" y no llevar ropa y velo islámico. Uno de los acosadores incluso había colgado fotos de la estudiante en redes sociales pidiendo su violación.

Inoperancia de las autoridades escolares

Asimismo, Radjoul afirmó que "hubo un fracaso" en la protección a la niña por parte de la institución educativa. Según relata, la escuela la llamó para advertirle de que un grupo estaba esperando a su hija a la salida de clases, pero no hizo nada para evitar el desenlace. La mujer intentó llamar a las autoridades para que no la dejaran salir pero "el mensaje no llegó a tiempo", se lamentó.

Al día siguiente del ataque, los presuntos agresores, una niña y dos niños de entre 14 y 15 años, fueron detenidos acusados de intento de homicidio intencional. Uno de los arrestados ya contaba con antecedentes policiales.

El fiscal de Montpellier declaró que el ataque fue provocado por "invectivas en las redes sociales", pero no mencionó ninguna dimensión religiosa.

Por su parte, Radjoul, expresó que su hija sufrió de una "amnesia parcial" tras despertarse del coma y que estaba "traumatizada".