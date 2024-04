Hallan muerto a un actor estadounidense bajo circunstancias misteriosas

El actor estadounidense Cole Brings Plenty, famoso por su participación en la serie '1923', fue encontrado muerto este viernes por las autoridades de Kansas, después de que una persona notara un vehículo desocupado. La Oficina del Sheriff del condado de Johnson informó que el cuerpo se encontraba cerca de una zona boscosa en esa misma área, pero lejos del vehículo. Por el momento se desconoce la causa de la muerte.

El martes, el Departamento de Policía de Lawrence había emitido una orden de arresto en contra del artista, de 27 años, por robo agravado y agresión a una mujer. De acuerdo con un comunicado, el acusado estuvo supuestamente involucrado en una disputa de violencia doméstica el domingo en un apartamento de la ciudad. "La investigación identificó a Brings Plenty y las cámaras de tráfico lo mostraron saliendo de la ciudad inmediatamente después del incidente", indicaron las autoridades. El actor desapareció después de los hechos.

En la víspera de los acontecimientos, el tío del joven actor había denunciado su desaparición en redes sociales. Posteriormente, confirmó la muerte de su sobrino, pero evitó abordar las acusaciones. Poco antes de la noticia, el hombre había pedido abstenerse de hacer suposiciones o especulaciones, ya que no estaba del todo claro que Cole estuviera implicado en el incidente del que se le acusa.

"Sabemos, de hecho, que Cole no huiría en ninguna situación. No está en su carácter, a pesar de lo que la gente piense o diga. No merece la pena, y él lo sabría", escribió en sus redes sociales. Por su parte, el padre del actor agradeció a las personas que ayudaron a buscarlo. "Esta semana he sabido cuánta gente conocía la bondad del corazón de Cole y le quería", sostuvo.