VIDEO: Coche embiste una multitud de manifestantes en Tel Aviv

Un coche embistió una multitud de manifestantes que este sábado salieron a las calles de Tel Aviv. Al menos tres personas resultaron heridas, comunicó la Policía de Israel, mientras que Times of Israel reporta cinco heridos.

תיעוד דריסת המפגינים בתל אביב. 5 נפגעו. הנהג נעצר לאחר שברח מהמקום צילום: איתי רזיאל pic.twitter.com/t8Lc54tbfZ — Bar Peleg (@bar_peleg) April 6, 2024

De acuerdo con una publicación de los uniformados en la plataforma X, al herir a los manifestantes, el conductor "siguió manejando hasta que fue detenido". Además, la Policía publicó un video en el que mostró el momento de la detención.

חשד לדריסה במהלך הפגנה בתל אביב - החשוד שנהג ברכב נעצר לחקירה בוידאו – תיעוד המעצר וטיפול שוטר באזרח שנפגע באירוע >>> pic.twitter.com/NDCJgJspXm — משטרת ישראל (@IL_police) April 6, 2024

El presidente israelí, Isaac Herzog, calificó el incidente de "grave". "La violencia es una línea roja que nunca debe cruzarse", reiteró. El mandatario sostuvo que no se puede "regresar al 6 de octubre", haciendo de esta manera referencia a las tensiones en la sociedad que se registraban antes del ataque de Hamás, recoge Times of Israel. "Solo juntos derrotaremos a nuestros enemigos", afirmó.

Por su parte, el ministro de Comunicaciones de Israel, Shlomo Karhi, llamó a no usar la violencia. "No atropelles a los manifestantes. Punto. No ataques a los agentes de Policía. Punto. No arrojes antorchas encendidas a la casa del primer ministro. Punto", escribió en X.

Los hechos tuvieron lugar durante una masiva protesta antigubernamental en la que, según reportes, participaron más de 100.000 personas. Los manifestantes exigieron alcanzar un acuerdo con Hamás para lograr la liberación de los rehenes capturados en octubre del año pasado.

Durante la protesta, se registraron enfrentamientos entre la Policía y manifestantes, y se realizaron detenciones, pero hasta el momento se desconoce el número de arrestados.