Zelenski afirma que Ucrania es "un rehén" de la política de EE.UU.

El presidente de Ucrania, Vladímir Zelenski, ha afirmado que Kiev se ha convertido "en un rehén del proceso electoral" estadounidense. De acuerdo con sus palabras, se trata de "un enfoque inmaduro" de Washington hacia los problemas que enfrenta Ucrania en su conflicto con Rusia.

En este contexto, el mandatario ucraniano sostuvo que "la ayuda estadounidense es de todos modos crítica" para Kiev. "Sigo creyendo que podremos obtener un voto positivo del Congreso de Estados Unidos" respecto al suministro de un paquete de ayuda adicional, dijo.

"Lamentablemente, somos en cierto modo rehenes de esta situación. Desafortunadamente, la cuestión de la guerra de Rusia contra Ucrania se ha convertido hoy en día en una cuestión política interna de Estados Unidos, aunque lo es de la seguridad de este mundo. Y es precisamente un enfoque tan inmaduro que no lo entiendo", lamentó Zelenski.

Dispuesto a aceptar un préstamo

"Lamentablemente, somos rehenes de lo que es el proceso electoral en Estados Unidos. Sin embargo, [...] espero que la razón gane y recibamos la ayuda adecuada", reiteró. Al mismo tiempo, Zelenski admitió que Kiev estaría dispuesto a aceptar asistencia estadounidense en forma de préstamo.

"Hace poco estuvo aquí un senador y me dijo: '¿Aceptaría usted un dinero prestado?'. ¿Y cuáles son las opciones?, pregunté. Él dice: 'Le dirán que será dinero prestado o no lo va a recibir'. Le digo: Y para qué sirven estas elecciones, si no hay otra elección. Por lo tanto, aceptaremos cualquier opción", explicó.

Con estas palabras Zelenski haría referencia al senador estadounidense Lindsey Graham, quien había asegurado anteriormente que tal perspectiva ya fue planteada por él mismo al presidente de Ucrania durante su visita a Kiev, que tuvo lugar en marzo. Sin embargo, el medio Politico informó más tarde que en Kiev consideran esa idea como "algo ofensivo" y necesitan obtener más información al respecto.