Cómo ucranianos jóvenes temen servir en el Ejército y tratan de evitar que los recluten

Ahorrar dinero para el soborno y monitorear canales de Telegram para no toparse con comisarios militares son algunas de las artimañas para eludir el servicio militar, recoge The Times.

Los ucranianos jóvenes aptos para el servicio militar temen ser alistados en el Ejército y buscan modos de eludir el reclutamiento, reportó este sábado The Times.

El diario conversó con algunos de ellos y escribió que "jóvenes en Kiev están aterrorizados ante la perspectiva de alistarse en el Ejército, y hay herramientas que les ayudan a escapar de la guerra".

En ese contexto, The Times relató la historia de un productor de video que se negó a revelar su nombre real y se identificó como Dima. Afirmó que viaja por el territorio de Ucrania solo por la noche para no toparse con comisarios militares y ahorró miles de euros para pagar un soborno. "No quiero servir [en el Ejército]", admitió.

Además, el medio señaló que "cientos de miles" de personas monitorean canales de Telegram para rastrear el desplazamiento de comisarios militares, agregando que los mensajes con la información importante están codificados, ya que la ley ucraniana prohíbe ayudar a evitar el reclutamiento. Así, una de las publicaciones señalaba que "un montón de nieve" acaba de caer sobre un hombre cerca de una estación de metro, mientras que otra rezaba que estaba "muy nublado" cerca de un centro comercial.

Movilización forzosa y normas de reclutamiento endurecidas

Kiev declaró la ley marcial y la movilización general en febrero del 2022, sometiendo a los hombres de entre 27 y 60 años al servicio militar obligatorio y prohibiendo a la mayoría de los hombres de entre 18 y 60 años salir del país. En diciembre, Zelenski anunció que la cúpula militar había propuesto movilizar entre 450.000 y 500.000 efectivos adicionales.

Al mismo tiempo, en el país se registran numerosas denuncias sobre la movilización forzosa de muchos hombres.

📌 Una región ucraniana donde más a menudo se emplean métodos violentos de reclutamiento es la de LvovUn video publicado en redes muestra a comisarios militares empujando a un hombre a un coche y arrebatándole el teléfono a una mujer que intentaba grabar la detención ilegal. pic.twitter.com/56UY5eEfeS — Sepa Más (@Sepa_mass) December 2, 2023

Debido a la escasez de tropas, la Rada Suprema aprobó en primera lectura un proyecto de ley de movilización militar que endurece las normas de reclutamiento y restringe significativamente los derechos de los reclutas. Este martes, el presidente de Ucrania, Vladímir Zelenski, firmó un controvertido proyecto de ley de movilización que rebaja la edad mínima para el reclutamiento de 27 a 25 años.