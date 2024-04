Presidente finlandés sobre Ucrania: "La única manera de lograr la paz es en el campo de batalla"

El presidente de Finlandia, Alexander Stubb, descarta la vía diplomática como solución al conflicto en Ucrania e insiste en que solo se logrará imponer la paz en el campo de la batalla.

"He estado involucrado en las mediaciones de paz a lo largo de los años y, por supuesto, cuando se media en la paz, comienza con el diálogo. Y después del diálogo, comienzas a configurar los parámetros. Pero creo que la fría verdad, en este caso particular, es que la única manera de lograr la paz es en el campo de batalla", expuso el líder finlandés en una entrevista con la CNN, en referencia al conflicto entre Kiev y Moscú.

Stubb, que acaba de visitar Ucrania, ha anunciado el suministro al país eslavo de un paquete de ayuda militar de 188 millones de euros (más de 203 millones de dólares) que "incluye los sistemas de defensa aérea y artillería pesada".

"Para ser honesto, en este momento no tenemos absolutamente ningún diálogo político con Rusia. Y no creo que podamos ni debamos tenerlo", concluyó el presidente de Finlandia, que en abril de 2023 se convirtió oficialmente en el 31.º miembro de la OTAN.

No es la primera vez que Stubb sostiene que no hay lugar para negociaciones de paz en el conflicto ucraniano. Así, en febrero de este año, después de ganar las elecciones presidenciales, aseveró que no ve "ningún tipo de comunicación con [el presidente de Rusia, Vladímir] Putin ni con los dirigentes políticos rusos en un futuro próximo". "Por supuesto, todo el mundo quiere encontrar un camino hacia la paz, pero, por el momento parece, que el camino hacia la paz pasa por el campo de batalla", dijo entonces.

Por su parte, el presidente Putin ha manifestado en repetidas ocasiones que Rusia está dispuesta a resolver el conflicto en Ucrania mediante negociaciones de paz, pero que debe tratarse de una "conversación seria" basada "en las realidades que se han desarrollado sobre el terreno". Mientras, el presidente de Ucrania, Vladímir Zelenski, descarta la posibilidad de llevar a cabo negociaciones con Moscú, ya que las prohibió a nivel legislativo.