Hamás niega avances en las conversaciones en El Cairo

Israel y el movimiento palestino Hamás no han logrado ningún avance en las conversaciones sobre un alto el fuego en la Franja de Gaza, que se están celebrando en El Cairo, Egipto, informó el lunes un miembro del grupo a Reuters.

"No hay ningún cambio en la postura de la ocupación y, por lo tanto, no hay nada nuevo en las conversaciones en El Cairo", declaró. "Aún no se ha producido ningún avance", añadió.

Anteriormente, el canal de televisión Al Qahera News comunicó, citando a un alto funcionario egipcio, que se habían producido avances en las negociaciones tras alcanzarse un acuerdo sobre varios puntos básicos entre las delegaciones participantes.