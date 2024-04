"Ni Pinochet se había atrevido": López Obrador condena a Noboa por irrumpir en embajada de México

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, condenó este lunes al Gobierno de Ecuador por haber ordenado la ilegal y violenta invasión de la embajada mexicana en Quito con el fin de sacar al exvicepresidente Jorge Glas, quien se encontraba asilado.

"Fue una violación fragrante a nuestra soberanía, al derecho de asilo y a las normas y leyes internacionales", acusó el mandatario durante una conferencia de prensa en la que analizó una de las peores crisis diplomáticas que ha enfrentado durante su mandato.

"Fue un acto autoritario, increíble, es malo a veces usar ejemplos pero ni (el fallecido dictador Augusto) Pinochet, el temible Pinochet, y otros se habían atrevido a eso", agregó.

#ATENCIÓN: "Fue una violación flagrante a nuestra soberanía, al derecho de asilo y a las normas y leyes internacionales", dice Andrés Manuel López Obrador @lopezobrador_, sobre la irrupción de #Ecuador a la Embajada mexicana: "Fue un acto autoritario (...) ni Pinochet y otros se… pic.twitter.com/PHG36grAvY — Ecuador Chequea (@ECUADORCHEQUEA) April 8, 2024

López Obrador consideró que, quienes tomaron la decisión de invadir con policías y militares la embajada de México en Ecuador, están muy mal aconsejados.

"No quieren a Ecuador y sin duda no quieren a su pueblo, que es un pueblo, como aquí se ha expresado, bueno, noble, un pueblo hermano, pero quienes tomaron esa decisión o no saben o tienen malos instintos", señaló.

También ratificó que México presentará una denuncia ante la Corte Penal Internacional y Naciones Unidas y agradeció la solidaridad que la comunidad internacional mostró contra este atropello.

Respaldo

"Quiero agradecer mucho a los presidentes, jefes de Estado, diplomáticos de las cancillerías de todos los países. Muchas gracias de todo corazón. Unos con más empuje y énfasis; otros con apego estricto a lo que establece la legalidad; y otros a su manera, pero la mayoría apoyando a México", dijo.

En particular se refirió a las comunicaciones que mantuvo con el presidente de Bolivia, Luis Arce, y el expresidente Evo Morales, además de que destacó la decisión de Nicaragua de romper relaciones con Ecuador.

El presidente felicitó el trabajo que realizó el personal de la embajada de México, que ya está de regreso en el país, y calificó a la embajadora Raquel Serur como "una mujer extraordinaria".

Por otra parte, advirtió que hay que separar lo que hacen los gobiernos del comportamiento y respeto que merecen los pueblos.

"Este es un asunto de otro tipo, tiene que ver con la actitud prepotente de un Gobierno por una confrontación interna, eso los lleva a tomar una medida de este tipo sin dimensionar la repercusión que tiene para su pueblo", consideró.

¿Qué pasó?

La crisis comenzó cuando Glas, quien está acusado de corrupción, se refugió en la embajada de México en Quito, en donde obtuvo protección.

En medio de esa tensión, la semana pasada López Obrador recordó la violencia que marcó el proceso electoral que padeció Ecuador en 2024 con el magnicidio del candidato presidencial Fernando Villavicencio, lo que modificó las preferencias y culminó con el triunfo de Daniel Noboa.

Ya estamos en Mazatlán. El fin de semana supervisamos obras y programas en Chiapas, Nayarit y Sinaloa. A la vez atendimos el prepotente y vergonzoso proceder del gobierno de Ecuador. Por cierto, me gustaron mucho las palabras de Raquel Serur, nuestra embajadora. pic.twitter.com/RscGyWZ9tn — Andrés Manuel (@lopezobrador_) April 8, 2024

El Gobierno ecuatoriano respondió de manera drástica, ya que declaró persona non grata a la embajadora mexicana Raquel Serur y le dio un plazo de 72 horas para salir del país.

Al mismo tiempo, Noboa ordenó un amenazante operativo policial y militar en los alrededores de la embajada de México que el sábado culminó con una violenta irrupción que atropelló las leyes internacionales, ya que las sedes diplomáticas son inviolables.

De esta manera, el Gobierno ecuatoriano logró sacar por la fuerza a Glas, quien fue llevado a una cárcel de máxima seguridad.

La condena contra Noboa ha sido unánime por parte de la comunidad internacional y desde Gobiernos de distintos signos ideológicos.

Además, México rompió relaciones con Ecuador y ya presentó una denuncia en la Corte Internacional de La Haya, en tanto que la Organización de Estados Americanos (OEA) realizará una sesión extraordinaria para tratar la crisis entre ambos países.

