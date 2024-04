EE.UU. sitúa en 20 el número de países de la OTAN que gastan en defensa al menos 2 % del PIB

Al menos 12 países miembros de la OTAN deben todavía incrementar sus gastos en defensa para cumplir con el compromiso que asumieron con la organización hace una década, dijo este lunes la embajadora de Estados Unidos ante la sede de la Alianza en Bruselas, Julianne Smith.

"Por el momento, tenemos 20 aliados que cumplen con el umbral del 2 %", afirmó en un discurso pronunciado con motivo del 75.º aniversario de la OTAN. "Es un considerable aumento en una década", valoró. Por supuesto, agregó, las autoridades estadounidenses esperan que todos los 32 países miembros lo hagan. "Y vamos a seguir presionando hasta que lleguemos allí", prometió.

Polonia es el país del bloque que más gastó en defensa, en términos de la relación del presupuesto militar con su producto interno bruto (3,9 %). El presidente polaco, Andrzej Duda, propuso en marzo pasado aumentar el gasto mínimo dentro del bloque a cuando menos 3 % y sostuvo que 2 % ya no es suficiente.

EE.UU. gastó 3,49 % de su PIB en 2023, para ubicarse en la segunda proporción más alta entre los integrantes de la Alianza, mientras que en números absolutos es más de la mitad de los presupuestos militares de los demás países miembros en su conjunto. Por su parte, Canadá confirmó este 8 de abril que una serie de inversiones adicionales, en lo interno, no le permitirán alcanzar el objetivo del gasto militar pautado por la OTAN, ni aun para el año 2030. El Gobierno liberal fijó la meta nacional en 1,76 % del PIB para ese entonces.

Julianne Smith fue una ponente clave en la conferencia que el Centro de Estudios de Seguridad de la Universidad de Georgetown dedicó al 75.º aniversario de la OTAN. La diplomática manifestó que los últimos dos años han sido "transformadores", y destacó la reorientación de la OTAN desde las guerras expedicionarias hasta oponerse a Rusia en Europa. Al mismo tiempo, resaltó que el bloque ha actualizado su estrategia de seguridad para considerar a China como una amenaza potencial, y remarcó que se está acercando a sus "socios en el Indo-Pacífico" para contener al país euroasiático.

La representante de EE.UU. no explicó en qué datos estaba apoyando su afirmación sobre los 20 países con el requisito cumplido. En febrero pasado, otras estimaciones del gasto militar en 2023 señalaron que solo 11 países miembros habían cumplido con la meta del 2 % obligatorio, mientras que otros 18 no estuvieron a esa altura, incluidas Noruega, Dinamarca, Italia, Canadá, Turquía y España, teniendo en cuenta que Islandia no tiene fuerzas armadas ni el respectivo gasto.

En su discurso en Georgetown, Smith opinó que la OTAN ha tenido éxito en "compartir la carga" en el caso de Ucrania. EE.UU. ha proporcionado alrededor de 75.000 millones de dólares en ayuda militar a Kiev, mientras que los socios europeos del bloque han contribuido con alrededor de 110.000 millones de dólares, señaló.