Puigdemont promete dejar la "política activa" si no es elegido presidente de la Generalitat

"No me veo como jefe de la oposición", comentó el expresidente de la Generalitat de Cataluña.

El expresidente de Cataluña y actual eurodiputado Carles Puigdemont ha declarado este martes que dejará de dedicarse a la "política activa" si no lo eligen como presidente del Gobierno catalán después de las elecciones regionales que se celebrarán el próximo 12 de mayo.

"No me veo como jefe de la oposición", comentó el expresidente de la Generalitat, entrevistado por la emisora RAC1, agregando que tampoco planea desempeñar otras funciones. "Alguien que ha sido presidente de la Generalitat no puede estar en el Senado ni en el consejo de administración de una gran empresa", razonó.

En directe, entrevista a El Món a Rac 1 https://t.co/5uIdCEKEzB — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) April 9, 2024

Sin embargo, Puigdemont ha adelantado que regresará a España el día del debate de investidura, tanto si gana como si no. El político abandonó el país el 29 de octubre de 2017 para eludir la acción de la justicia española y desde entonces reside en Waterloo, Bélgica.

En plena campaña electoral el eurodiputado ha recibido una citación del Tribunal Supremo que le investiga en el caso de terrorismo por las manifestaciones de Tsumanic Democràtic en protesta por la sentencia condenatoria a los responsables del 'procés' de 2019.

"La justicia española nunca pierde la oportunidad de intervenir en campaña electoral", ha manifestado Puigdemont, que considera que para el momento de la cita en sede judicial, entre el 17 y el 21 de junio, ya se encontrará vigente la ley de amnistía que se fue aprobada en primera instancia por el Congreso y que tras su paso por el Senado se espera que sea aprobada definitivamente por la Cámara Baja a mediados de mayo, por lo que no se mostró preocupado por esta causa.

Además, el candidato de Junts per Catalunya ha rechazado participar en debates con los otros dos aspirantes principales, el actual presidente de Cataluña, Pere Aragonés, de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), y Salvador Illa, líder del Partido Socialista de Cataluña (PSC), fuerza con más escaños en el parlamento regional.