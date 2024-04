Podemos critica el gasto armamentístico de España: 50.000 millones de euros en 50 programas

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha vuelto a criticar duramente el gasto armamentístico de España mientras se menoscaban las inversiones en políticas sociales.

"Es muy sencillo de entender, lo que se gasta en armamento no se invierte en la gente. Esto que revela hoy Diario Red es indignante. No nos cansaremos de decirlo, no al negocio de la guerra, no a la guerra", escribió la política en la red social X.

Belarra hacía referencia al anuario 'Spain Defense & Security Industry 2024', publicado por Infodefensa. El documento señala que el Ministerio de Defensa de España tiene más de 50 programas de armamento abiertos por valor de 50.000 millones de euros.

Según Diario Red, esa cifra invertida en armamento se corresponde con 14 veces el presupuesto anual en dependencia, e iría en consonancia con el compromiso con la OTAN adquirido por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, de incrementar el gasto en defensa hasta el 2 % del PIB.

Belarra se ha caracterizado por su rechazo al aumento del gasto militar y, en los últimos tiempos, por sus denuncias contra el Gobierno del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, al que califica de "genocida", por su ofensiva sobre la Franja de Gaza que ya se ha saldado con más de 30.000 palestinos muertos.