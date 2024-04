Milei propone un blanqueo de dólares y afirma que le importa un "rábano" el origen del dinero

El presidente argentino argumentó que para él algunas cosas "no son delito".

El presidente de Argentina, Javier Milei, brindó una entrevista radial en la que habló de la necesidad de sumar dólares al sistema económico del país y no descartó impulsar un blanqueo flexible en cuanto al cuestionamiento sobre el origen del dinero.

"Me importa un rábano de dónde saquen los dólares", afirmó el mandatario al justificar la necesidad de colocarlos en el sistema. "Agarrás tus dólares y pagás con tus dólares. Entonces, qué pasa, va a haber una cantidad fija de pesos y más dólares. Entonces crece la economía", explicó.

Consultado sobre de dónde la gente sacará la moneda estadounidense, expresó: "De donde se le da la gana, de donde tengas los dólares, de donde los tengas guardados. Necesitás hacer una transacción, no tenés pesos, sacás los dólares y lo pagás en dólares. ¿Cuál es el problema?".

En ese contexto y pese a que fue cuestionado sobre las posibles consecuencias penales que podría tener quien utilizase dólares no declarados, Milei aseguró que "habrá que cambiar algunas cosas" y deslizó que podría haber un blanqueo de capitales.

"Algunas cosas que los políticos definen como delito para mí no son delito. Y sin embargo, emitir dinero sí es delito", dijo y agregó: "Reventarle la cabeza al pagador de impuestos no, eso está bien". "Si querés usar 50 palos verdes [50 millones de dólares], me importa un rábano [...] Haceles condiciones muy flexibles para que puedan blanquear", concluyó.

Un blanqueo de capitales estaba incluido en el capítulo fiscal de la denominada 'ley ómnibus' que fue rechazada por el Congreso. La iniciativa buscaba regularizar hasta 100.000 dólares en efectivo, inmuebles o criptomonedas sin pagar impuestos. En el nuevo proyecto, ese capítulo fue excluido y se tratará por separado.