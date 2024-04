López Obrador critica postura "ambigua" de EE.UU. en asalto a embajada de México en Ecuador

El mandatario afirmó que sería una "mala señal hacia adelante" para el derecho internacional si no se denuncia este caso.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, fustigó este martes las "posturas ambiguas" de sus vecinos, EE.UU. y Canadá, sobre el reciente asalto a la embajada mexicana en Ecuador.

Durante su conferencia matutina, desde el Palacio Nacional en Ciudad de México, criticó el "doble discurso" de algunas naciones que privilegian ciertas ventajas financieras o ideológicas sobre el derecho internacional

"Estoy a favor de la libertad, de la democracia, pero tolero el autoritarismo, la imposición, el predominio de las oligarquías, el sometimiento por intereses económicos", ironizó López Obrador.

#ConferenciaPresidente | Fue muy indefinida la postura de #Canadá y #EU sobre la irrupción de nuestra embajada en #Ecuador.“Canadá llegó al extremo de decir que fue una presunta irrupción... En el caso del Departamento de Estado, fue sin condenar la invasión...No lo ha hecho el… pic.twitter.com/bNuPGEPBpt — Los Reporteros MX (@ReporterosMX_) April 9, 2024

El fin de semana pasado, la Policía Nacional del Ecuador irrumpió en la embajada de México en Quito y detuvo al exvicepresidente Jorge Glas, a quien López Obrador otorgó asilo diplomático.

El mismo día, el sábado 6 de abril, el Departamento de Estado puntualizó que tanto México como Ecuador son "socios críticos" de EE.UU., condenó "cualquier violación de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas" y animó a "resolver sus diferencias de acuerdo con las normas internacionales".

Por su parte, el Gobierno de Canadá se mostró "profundamente consternado por la aparente violación por parte de Ecuador de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 al entrar a la Embajada de México sin autorización". Igualmente, llamó a resolver las diferencias pacíficamente.

Andrés Manuel López Obrador muestra durante su mañanera nuevas imágenes del asalto a la Embajada de México en Ecuador pic.twitter.com/sqfQGJsYDS — RT Play en Español (@RTPvideos) April 9, 2024

"Hubieron pronunciamientos muy ambiguos ante este agravio, en el caso de EE.UU. y de Canadá. Somos socios económicos, comerciales, somos vecinos y fue muy indefinida su postura hasta ahora", enfatizó el mandatario mexicano.

En el caso de Canadá, reprobó que usara el término "aparente" sobre lo registrado en la capital ecuatoriana. "Eso no lo permitimos, no lo aceptamos", subrayó López Obrador, quien explicó que sería una "mala señal hacia adelante" para el derecho internacional si no se denuncia este caso.

De igual forma, lamentó que el presidente de EE.UU., Joe Biden, no se haya pronunciado, "como lo hicieron otros mandatarios, que se han expresado abiertamente".

"México se respeta"

En la misma línea, el jefe de Estado destacó que México es una nación libre e independiente, por lo cual levantará la voz en foros internacionales ante lo ocurrido en la sede diplomática.

"El asalto a nuestra embajada no lo hace un Gobierno si no siente que tiene respaldo de otros Gobiernos o de potencias. Por eso vamos a llevar este asunto a la Corte de Justicia Internacional. ¡A México se le respeta!", subrayó.

En la víspera, el mandatario de Ecuador, Daniel Noboa, justificó el accionar de su país. "Mi obligación es cumplir con los dictámenes de la justicia y no podíamos permitir que se asile a delincuentes sentenciados, involucrados en crímenes muy graves", dijo.

Glas, quien llevaba meses en la Embajada de México en Quito, enfrenta una orden de prisión preventiva por el presunto delito de peculado. Previamente, hace unos años, había sido sentenciado a seis años de prisión por asociación ilícita en el caso Odebrecht.